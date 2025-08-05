россияне используют дроны для удаленного минирования Сумщины: что нужно знать
Киев • УНН
На Сумщине обнаружен сбитый вражеский ударный беспилотник с кассетами противотанковых мин ПТМ-3. Российские захватчики могли удаленно минировать дороги и сельскохозяйственные угодья.
В Сумской области обнаружен сбитый Силами обороны Украины вражеский ударный беспилотник, у которого под крыльями были закреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Таким образом российские захватчики могут удаленно минировать дороги или сельскохозяйственные угодья, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Мина ПТМ-3, небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на технику, находящуюся или проезжающую рядом
Правоохранители призывают граждан быть внимательными и осторожными. В первую очередь это касается водителей любой техники, которая работает на полях, а также осуществляет движение по полевым дорогам, на которых из-за травяной растительности ограничена видимость дорожного полотна.
В случае визуального обнаружения такой мины необходимо:
• немедленно остановить транспортное средство;
• отойти на безопасное расстояние;
• сообщить о находке в полицию по номеру 102.
Это касается и обнаруженных БпЛА врага, не взорвавшихся при падении. В них, кроме мощной боевой части, могут находиться еще и минные ловушки или датчики, которые могут спровоцировать взрыв при попытке вмешательства
Дополнение
На Сумщине продолжаются штурмовые действия россиян в пределах Хотинской и Юнаковской общин. Враг не может продвинуться вглубь области, несмотря на активность пехотных групп.
Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины остановили продвижение россиян на Сумском направлении. Враг потерял 334 бойца убитыми и 550 ранеными, поставки провизии и боекомплекта были сорваны.