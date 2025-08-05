росіяни використовують дрони для віддаленого мінування Сумщини: що треба знати

У Сумській області виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Таким чином російські загарбники можуть віддалено мінувати дороги або сільськогосподарські угіддя, пише УНН з посиланням на Національну поліцію.

Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними. В першу чергу це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.

У випадку візуального виявлення такої міни необхідно:

• негайно зупинити транспортний засіб;

• відійти на безпечну відстань;

• повідомити про знахідку поліцію за номером 102.

Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання