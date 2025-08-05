росіяни використовують дрони для віддаленого мінування Сумщини: що треба знати
Київ • УНН
На Сумщині виявлено збитий ворожий ударний безпілотник з касетами протитанкових мін ПТМ-3. Російські загарбники могли віддалено мінувати дороги та сільськогосподарські угіддя.
У Сумській області виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Таким чином російські загарбники можуть віддалено мінувати дороги або сільськогосподарські угіддя, пише УНН з посиланням на Національну поліцію.
Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч
Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними. В першу чергу це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.
У випадку візуального виявлення такої міни необхідно:
• негайно зупинити транспортний засіб;
• відійти на безпечну відстань;
• повідомити про знахідку поліцію за номером 102.
Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання
Доповнення
На Сумщині тривають штурмові дії росіян у межах Хотінської та Юнаківської громад. Ворог не може просунутися вглиб області, попри активність піхотних груп.
Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зупинили просування росіян на Сумському напрямку. Ворог втратив 334 бійці вбитими та 550 пораненими, постачання провізії та боєкомплекту було зірвано.