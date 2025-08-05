На Сумщині штурмові дії росіян продовжуються, але просунутися ворог не може - Демченко
Київ • УНН
На Сумщині тривають штурмові дії росіян у межах Хотінської та Юнаківської громад. Ворог не може просунутися вглиб області, попри активність піхотних груп.
На невеличкому відрізку в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині проявляється активність ворога. Штурмові дії піхотними групами продовжуються, але просунутися росіяни не можуть.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Тільки на невеличкому відрізку в межах Хотінської та Юнаківської громад проявляється активність ворога піхотними групами аби просунутися в глиб Сумської області. Водночас свого часу Генеральний штаб зазначав, що ворога вдалося стримати на цьому відтинку. Зараз хоч й штурмові дії піхотними групами продовжуються, але просунутися ворог не може
Він повідомив, що у своїх смугах оборони підрозділи Державної прикордонної служби використовуючи артилерію, міномети, підрозділи БПЛА, знищують десятки противників.
Доповнення
На Сумщині бійці Головного управління розвідки розгромили вісім рот російських загарбників. В запеклих боях ворог втратив 334 бійці вбитими та 550 пораненими.
В Центрі протидії дезінформації повідомили, що Сили оборони демонструють успіхи та продовжують активні дії проти російських військ у Сумській області.