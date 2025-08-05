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На Сумщине штурмовые действия россиян продолжаются, но продвинуться враг не может - Демченко

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

На Сумщине продолжаются штурмовые действия россиян в пределах Хотинской и Юнаковской общин. Враг не может продвинуться вглубь области, несмотря на активность пехотных групп.

На Сумщине штурмовые действия россиян продолжаются, но продвинуться враг не может - Демченко

На небольшом участке в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области проявляется активность врага. Штурмовые действия пехотными группами продолжаются, но продвинуться россияне не могут.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Только на небольшом участке в пределах Хотинской и Юнаковской общин проявляется активность врага пехотными группами, чтобы продвинуться вглубь Сумской области. В то же время, в свое время Генеральный штаб отмечал, что врага удалось сдержать на этом участке. Сейчас хоть и штурмовые действия пехотными группами продолжаются, но продвинуться враг не может

- сказал Демченко. 

Он сообщил, что в своих полосах обороны подразделения Государственной пограничной службы, используя артиллерию, минометы, подразделения БПЛА, уничтожают десятки противников.

Дополнение

На Сумщине бойцы Главного управления разведки разгромили восемь рот российских захватчиков. В ожесточенных боях враг потерял 334 бойца убитыми и 550 ранеными.

 В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Силы обороны демонстрируют успехи и продолжают активные действия против российских войск в Сумской области.

Анна Мурашко

Война
Сумская область
Государственная пограничная служба Украины
Главное управление разведки Украины