росіяни вдарили балістикою поблизу Сум: двоє загиблих

$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:28 • 11001 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
05:35 • 31301 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 77247 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 70819 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 113256 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
4 серпня, 11:14 • 145477 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
4 серпня, 10:06 • 83077 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 73086 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 74453 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 70486 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
55%
752мм
Популярнi новини
Десятиліття інфляції: Іран готується "викреслити чотири нулі" з національної валюти4 серпня, 23:54 • 14385 перегляди
Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN5 серпня, 01:56 • 24544 перегляди
Удар FPV-дрона по Запоріжжю: двоє пораненихPhoto5 серпня, 02:37 • 14986 перегляди
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалихPhoto05:15 • 11406 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду06:57 • 14714 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією05:35 • 31343 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 77293 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 113290 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України4 серпня, 11:14 • 145502 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 259269 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Шон Даффі
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Сумська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 30524 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 53677 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 48175 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 53107 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 356365 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Fox News
Brent

росіяни вдарили балістикою поблизу Сум: двоє загиблих

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по агропідприємству поблизу Сум. Двоє людей загинули, є постраждалі, триває пошуково-рятувальна операція.

росіяни вдарили балістикою поблизу Сум: двоє загиблих

Російські війська завдали ракетного удару по агропідприємству поблизу Сум, відомо про двох загиблих, є постраждалі, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав ракетного удару по Сумському району. Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. Попередньо двоє людей загинули

- написав Григоров.

З його слів, також є постраждалі - їм надається медична допомога. 

"Вибух, який сьогодні було чутно в місті (Суми), - це результат ворожого удару балістикою по одному зі старостинських округів, зокрема по об’єкту промислової інфраструктури", - додав в.о. мера Сум Артем Кобзар.

"Триває пошуково-рятувальна операція", - зазначив Григоров.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, минулої доби на Сумщині зафіксовано 110 ворожих обстрілів по 36 населених пунктах у 13 громадах. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог здійснив 25 скидань ВОГ з БпЛА, 45 ударів КАБами, а також FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини. У Миколаївській селищній громаді пошкоджено нежитлову будівлю. Повітряна тривога тривала 14 годин 37 хвилин.

Юлія Шрамко

Війна
Telegram
Україна
Суми