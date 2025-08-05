росіяни вдарили балістикою поблизу Сум: двоє загиблих

Російські війська завдали ракетного удару по агропідприємству поблизу Сум. Двоє людей загинули, є постраждалі, триває пошуково-рятувальна операція.

Російські війська завдали ракетного удару по агропідприємству поблизу Сум, відомо про двох загиблих, є постраждалі, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН. Ворог завдав ракетного удару по Сумському району. Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. Попередньо двоє людей загинули - написав Григоров. З його слів, також є постраждалі - їм надається медична допомога. "Вибух, який сьогодні було чутно в місті (Суми), - це результат ворожого удару балістикою по одному зі старостинських округів, зокрема по об’єкту промислової інфраструктури", - додав в.о. мера Сум Артем Кобзар. "Триває пошуково-рятувальна операція", - зазначив Григоров. Доповнення За даними Сумської ОВА, минулої доби на Сумщині зафіксовано 110 ворожих обстрілів по 36 населених пунктах у 13 громадах. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог здійснив 25 скидань ВОГ з БпЛА, 45 ударів КАБами, а також FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини. У Миколаївській селищній громаді пошкоджено нежитлову будівлю. Повітряна тривога тривала 14 годин 37 хвилин.