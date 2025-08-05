россияне ударили баллистикой вблизи Сум: двое погибших
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по агропредприятию вблизи Сум. Два человека погибли, есть пострадавшие, продолжается поисково-спасательная операция.
Российские войска нанесли ракетный удар по агропредприятию вблизи Сум, известно о двух погибших, есть пострадавшие, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес ракетный удар по Сумскому району. Около 10:00 враг атаковал Песчанский старостат Сумской громады. россияне попали в сельскохозяйственное предприятие. Предварительно два человека погибли
По его словам, также есть пострадавшие - им оказывается медицинская помощь.
"Взрыв, который сегодня был слышен в городе (Сумы), - это результат вражеского удара баллистикой по одному из старостинских округов, в частности по объекту промышленной инфраструктуры", - добавил и.о. мэра Сум Артем Кобзар.
"Продолжается поисково-спасательная операция", - указал Григоров.
Дополнение
По данным Сумской ОВА, за прошедшие сутки на Сумщине зафиксировано 110 вражеских обстрелов по 36 населенным пунктам в 13 громадах. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг совершил 25 сбросов ВОГ с БпЛА, 45 ударов КАБами, а также FPV-дронами, БпЛА по территории Сумщины. В Николаевской поселковой громаде повреждено нежилое здание. Воздушная тревога длилась 14 часов 37 минут.