Ворожі безпілотники пошкодили інфраструктуру Сум: деякі райони залишилися без світла

Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 15 вересня, 17:55 • 8874 перегляди