Ворожі безпілотники пошкодили інфраструктуру Сум: деякі райони залишилися без світла

15 вересня, 17:38 • 24070 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 32287 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
15 вересня, 14:18 • 26634 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
15 вересня, 12:27 • 31020 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 32599 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 62645 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 38961 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33607 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 37031 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59629 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 15 вересня, 17:55
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник15 вересня, 18:37
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06
Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади19:44
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo22:34
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт15 вересня, 08:30
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 05:44
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
Bild
E-6 Mercury

Ворожі безпілотники пошкодили інфраструктуру Сум: деякі райони залишилися без світла

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Сумах ворожі безпілотники атакували складську будівлю, спричинивши пожежу, та влучили в об'єкт, залишивши частину Зарічного району без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Ворожі безпілотники пошкодили інфраструктуру Сум: деякі райони залишилися без світла
Фото ілюстративне

У Сумах внаслідок ворожих ударів безпілотників зафіксовано пошкодження інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає УНН.

Близько години тому ворог атакував Суми безпілотниками 

- зазначив голова МВА.

За даними Кривошеєнко, один удар прийшовся по складській будівлі, спричинивши загорання. Внаслідок іншого влучання частина абонентів у Зарічному районі залишилася без електропостачання. Окрім цього знеструмлено один із водозаборів міста.

Усі відповідні служби задіяні для ліквідації наслідків атак та відновлення світла й водопостачання у найкоротші терміни.

Нагадаємо

14 вересня росіяни завдали ракетного удару по околиці села в Боромлянській громаді Сумської області. Постраждали 11 чоловіків, які збирали врожай, один із них у важкому стані.

У Сумах внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поранено 29-річну жінку15.09.25, 16:35

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Суми