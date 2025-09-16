Ворожі безпілотники пошкодили інфраструктуру Сум: деякі райони залишилися без світла
Київ • УНН
У Сумах ворожі безпілотники атакували складську будівлю, спричинивши пожежу, та влучили в об'єкт, залишивши частину Зарічного району без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
У Сумах внаслідок ворожих ударів безпілотників зафіксовано пошкодження інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає УНН.
Близько години тому ворог атакував Суми безпілотниками
За даними Кривошеєнко, один удар прийшовся по складській будівлі, спричинивши загорання. Внаслідок іншого влучання частина абонентів у Зарічному районі залишилася без електропостачання. Окрім цього знеструмлено один із водозаборів міста.
Усі відповідні служби задіяні для ліквідації наслідків атак та відновлення світла й водопостачання у найкоротші терміни.
Нагадаємо
14 вересня росіяни завдали ракетного удару по околиці села в Боромлянській громаді Сумської області. Постраждали 11 чоловіків, які збирали врожай, один із них у важкому стані.
