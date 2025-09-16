Вражеские беспилотники повредили инфраструктуру Сум: некоторые районы остались без света

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 сентября, 17:38 • 24293 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 32697 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 26839 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 31229 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 32772 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 62765 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 39003 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33627 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37050 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59648 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.8м/с
79%
753мм
Популярные новости
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен15 сентября, 17:55 • 9112 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник15 сентября, 18:37 • 10854 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 10056 просмотра
Кабмин провел ряд кадровых назначений: кто потерял, а кто получил должности19:44 • 4618 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo22:34 • 5222 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 10079 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 39005 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 42712 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 62765 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 37248 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Польша
Запорожье
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 28450 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 28787 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 34637 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 40613 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 90312 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
ТикТок
Ручная граната
Бильд
E-6 Mercury

Вражеские беспилотники повредили инфраструктуру Сум: некоторые районы остались без света

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В Сумах вражеские беспилотники атаковали складское здание, вызвав пожар, и попали в объект, оставив часть Заречного района без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города, соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Вражеские беспилотники повредили инфраструктуру Сум: некоторые районы остались без света
Фото иллюстративное

В Сумах в результате вражеских ударов беспилотников зафиксированы повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает УНН.

Около часа назад враг атаковал Сумы беспилотниками 

- отметил глава ГВА.

По данным Кривошеенко, один удар пришелся по складскому зданию, вызвав возгорание. В результате другого попадания часть абонентов в Заречном районе осталась без электроснабжения. Кроме этого обесточен один из водозаборов города.

Все соответствующие службы задействованы для ликвидации последствий атак и восстановления света и водоснабжения в кратчайшие сроки.

Напомним

14 сентября россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской общине Сумской области. Пострадали 11 мужчин, собиравших урожай, один из них в тяжелом состоянии.

В Сумах в результате падения обломков вражеского БпЛА ранена 29-летняя женщина15.09.25, 16:35 • 3032 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сумы