Вражеские беспилотники повредили инфраструктуру Сум: некоторые районы остались без света
Киев • УНН
В Сумах вражеские беспилотники атаковали складское здание, вызвав пожар, и попали в объект, оставив часть Заречного района без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города, соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
В Сумах в результате вражеских ударов беспилотников зафиксированы повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает УНН.
Около часа назад враг атаковал Сумы беспилотниками
По данным Кривошеенко, один удар пришелся по складскому зданию, вызвав возгорание. В результате другого попадания часть абонентов в Заречном районе осталась без электроснабжения. Кроме этого обесточен один из водозаборов города.
Все соответствующие службы задействованы для ликвидации последствий атак и восстановления света и водоснабжения в кратчайшие сроки.
Напомним
14 сентября россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской общине Сумской области. Пострадали 11 мужчин, собиравших урожай, один из них в тяжелом состоянии.
В Сумах в результате падения обломков вражеского БпЛА ранена 29-летняя женщина15.09.25, 16:35 • 3032 просмотра