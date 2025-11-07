Ворожі атаки спричинили зміни в русі поїздів на сході України: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворога на Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Це призвело до зміни маршрутів та затримок низки поїздів, зокрема в східному напрямку.
Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.
Сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура
Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно - затримками. Йдеться про наступні рейси:
- №102 Херсон – Гусарівка,
- №104 Львів – Гусарівка,
- №712 Київ – Гусарівка,
- №92 Одеса – Гусарівка.
Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:
- № 31/32 Запоріжжя - Перемишль
- № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,
- № 37/38 Запоріжжя - Київ.
Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва — просимо врахувати це під час планування своїх поїздок.
Нагадаємо, що актуальна інформація щодо затримки поїздів доступна за посиланням.