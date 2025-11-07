ukenru
Ворожі атаки спричинили зміни в русі поїздів на сході України: що відомо

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворога на Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Це призвело до зміни маршрутів та затримок низки поїздів, зокрема в східному напрямку.

Ворожі атаки спричинили зміни в русі поїздів на сході України: що відомо

Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура

- йдеться у повідомленні.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно - затримками. Йдеться про наступні рейси:

  • №102 Херсон – Гусарівка,
    • №104 Львів – Гусарівка,
      • №712 Київ – Гусарівка,
        • №92 Одеса – Гусарівка.

          Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

          Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:

          • № 31/32 Запоріжжя - Перемишль
            • № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,
              • № 37/38 Запоріжжя - Київ.

                Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва — просимо врахувати це під час планування своїх поїздок.

                Нагадаємо, що актуальна інформація щодо затримки поїздів доступна за посиланням.

                Ольга Розгон

