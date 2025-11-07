Вражеские атаки вызвали изменения в движении поездов на востоке Украины: что известно
Киев • УНН
В результате ночной атаки врага на Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области повреждена железнодорожная инфраструктура. Это привело к изменению маршрутов и задержкам ряда поездов, в частности в восточном направлении.
Из-за атаки на железнодорожную инфраструктуру поезда в восточных регионах Украины меняют маршрут и движутся с задержками. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.
Сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, к счастью, пострадавших нет, однако повреждена железнодорожная инфраструктура
Ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно - с задержками. Речь идет о следующих рейсах:
- №102 Херсон – Гусаровка,
- №104 Львов – Гусаровка,
- №712 Киев – Гусаровка,
- №92 Одесса – Гусаровка.
Также поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа.
Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов таких поездов:
- № 31/32 Запорожье - Перемышль
- № 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляем прицепные вагоны Павлоград - Киев,
- № 37/38 Запорожье - Киев.
Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также из Черниговщины в Киев — просим учесть это при планировании своих поездок.
Напомним, что актуальная информация о задержке поездов доступна по ссылке.