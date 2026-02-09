Ворог здійснив 74 атаки на фронті, активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Ексклюзив
16:18 • 228 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 2510 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 17287 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 32645 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 36909 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 54057 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52393 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42158 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40452 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27026 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0.8м/с
76%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 32539 перегляди
Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла9 лютого, 06:57 • 6872 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 20781 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 13645 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 11587 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 3248 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 13705 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 58253 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 79649 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 96342 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дмитро Михайленко
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Франція
Сполучені Штати Америки
Італія
Реклама
УНН Lite
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 522 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 1548 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 32609 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37413 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 50624 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Forbes
Bild

Ворог здійснив 74 атаки на фронті, активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

З початку доби ворог здійснив 74 атаки, активно діючи на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Тривають обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

Ворог здійснив 74 атаки на фронті, активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Від початку доби кількість ворожих атак на фронті становила 74. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждала низка населених пунктів, серед яких: Ясна Поляна Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Будки, Рогізне, Дорошівка, Середина-Буда, Новоіванівка, Кучерівка, Голишівське, Харківка, Бунячине, Товстодубове, Сорокине Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог намагається просуватися в районах Піщаного та Довгенького. Боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Новоселівки. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки. Одне з семи боєзіткнень продовжується.

На Краматорському напрямку противник атакував у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Степанівки та Іллінівки. Триває одна атака.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував у бік Новохатського. Активних боєзіткнень наразі немає. Ворог завдав авіаударів у районах Коломійців та Лісного.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Діброви, Чарівного та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, резюмували у Генштабі.

Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу08.02.26, 07:46 • 6802 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Чернігівська область