Ворог здійснив 74 атаки на фронті, активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб
Київ • УНН
З початку доби ворог здійснив 74 атаки, активно діючи на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Тривають обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.
Від початку доби кількість ворожих атак на фронті становила 74. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждала низка населених пунктів, серед яких: Ясна Поляна Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Будки, Рогізне, Дорошівка, Середина-Буда, Новоіванівка, Кучерівка, Голишівське, Харківка, Бунячине, Товстодубове, Сорокине Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку ворог намагається просуватися в районах Піщаного та Довгенького. Боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Новоселівки. Одна атака триває.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки. Одне з семи боєзіткнень продовжується.
На Краматорському напрямку противник атакував у районі Ступочок.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Степанівки та Іллінівки. Триває одна атака.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак.
На Олександрівському напрямку агресор атакував у бік Новохатського. Активних боєзіткнень наразі немає. Ворог завдав авіаударів у районах Коломійців та Лісного.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Діброви, Чарівного та Воздвижівки.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, резюмували у Генштабі.
