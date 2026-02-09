Враг совершил 74 атаки на фронте, активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток враг совершил 74 атаки, активно действуя на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Продолжаются обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей.
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых: Ясная Поляна Черниговской области; Бессалевка, Рыжевка, Искрисковщина, Будки, Рогизно, Дорошевка, Середина-Буда, Новоивановка, Кучеровка, Голышевское, Харьковка, Бунякино, Толстодубово, Сорокино Сумской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боестолкновение.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.
На Купянском направлении враг пытается продвигаться в районах Песчаного и Долгенького. Боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении украинские воины отбили попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Новоселовки. Одна атака продолжается.
На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки. Одно из семи боестолкновений продолжается.
На Краматорском направлении противник атаковал в районе Ступочек.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий вблизи Константиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Степановки и Ильиновки. Продолжается одна атака.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 29 атак.
На Александровском направлении агрессор атаковал в сторону Новохатского. Активных боестолкновений пока нет. Враг нанес авиаудары в районах Коломийцев и Лесного.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 12 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки. Враг нанес авиаудары в районах Дибровы, Чаривного и Воздвиженки.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу, резюмировали в Генштабе.
