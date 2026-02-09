Враг совершил 74 атаки на фронте, активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

$43.050.09
Эксклюзив
16:18 • 900 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 3260 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 17732 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 33171 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 37245 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении
8 февраля, 17:37 • 54279 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52538 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42224 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40514 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27065 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 32803 просмотра
Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света9 февраля, 06:57 • 7136 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 20973 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 13963 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 12197 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 3744 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 14159 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 58479 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 79872 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 96555 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 802 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 1772 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 32950 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 37499 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 50710 просмотра
Враг совершил 74 атаки на фронте, активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 208 просмотра

С начала суток враг совершил 74 атаки, активно действуя на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Продолжаются обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей.

Враг совершил 74 атаки на фронте, активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

С начала суток количество вражеских атак на фронте составило 74. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадал ряд населенных пунктов, среди которых: Ясная Поляна Черниговской области; Бессалевка, Рыжевка, Искрисковщина, Будки, Рогизно, Дорошевка, Середина-Буда, Новоивановка, Кучеровка, Голышевское, Харьковка, Бунякино, Толстодубово, Сорокино Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении враг пытается продвигаться в районах Песчаного и Долгенького. Боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Новоселовки. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки. Одно из семи боестолкновений продолжается.

На Краматорском направлении противник атаковал в районе Ступочек.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий вблизи Константиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Степановки и Ильиновки. Продолжается одна атака.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 29 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал в сторону Новохатского. Активных боестолкновений пока нет. Враг нанес авиаудары в районах Коломийцев и Лесного.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 12 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки. Враг нанес авиаудары в районах Дибровы, Чаривного и Воздвиженки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу, резюмировали в Генштабе.

Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки08.02.26, 07:46 • 6804 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Сумская область
Черниговская область