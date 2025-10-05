$41.280.00
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 33489 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 58377 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 76401 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 140838 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 117526 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 107875 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 139207 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 110793 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 49341 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ворог завдав масованого ракетно-авіаційного удару: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 620 перегляди

5 жовтня на фронті відбулося 192 бойові зіткнення. російські війська здійснили 53 ракетні удари, 40 авіаційних ударів, скинули 77 керованих авіабомб, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли.

Ворог завдав масованого ракетно-авіаційного удару: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Від початку доби 5 жовтня на фронті відбулося 192 бойові зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські війська завдали масованого ракетно–авіаційного удару 53 ракетами та 40 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник 29 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого. Бої не вщухають в одній локації.

Дев’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просунутися поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Одне боєзіткнення триває.

Чотири ворожі атаки відбили наші оборонці в районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку.

Якщо росія виграє війну в Україні, на Польщу чекає поразка - Дональд Туск02.10.25, 15:36 • 4470 переглядiв

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бик, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили 12 ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у напрямку Покровська й Філії. Досі тривають п’ять боєзіткнень.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 133 окупанти, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, дві бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки, чотири безпілотні літальні апарати, дві одиниці спеціальної техніки; пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, дві одиниці спеціальної техніки та одну ворожу гармату

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Бої тривають у семи локаціях.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаційного удару зазнав населений пункт Залізничне.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Плавні. Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту. Під авіаційними ударами перебував населений пункт Антонівка.

"На решті напрямків – без особливих змін", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 4 жовтня російські окупанти втратили 870 військових та 379 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 становлять 1115250 осіб ліквідованими.

Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців05.10.25, 05:37 • 20707 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна