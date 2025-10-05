$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 октября, 15:08 • 11878 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 33092 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 58115 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 76156 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 140552 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 117451 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 107836 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 139124 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 110718 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 49316 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 462 просмотра

5 октября на фронте произошло 192 боевых столкновения. российские войска совершили 53 ракетных удара, 40 авиационных ударов, сбросили 77 управляемых авиабомб, задействовали 1862 дрона-камикадзе и совершили 2983 обстрела.

Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

С начала суток 5 октября на фронте произошло 192 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские войска нанесли массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 40 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, задействовали 1862 дрона-камикадзе и совершили 2983 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 29 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышево. Бои не утихают в одной локации.

Девять штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Григоровки, Выемки и Федоровки. Одно боестолкновение продолжается.

Четыре вражеские атаки отбили наши защитники в районах Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении.

Если россия выиграет войну в Украине, Польшу ждет поражение - Дональд Туск02.10.25, 15:36 • 4470 просмотров

На Торецком направлении россияне 15 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Калиново, Клебан-Бык, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны остановили 12 вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверово, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоекономическое, Казацкое, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Покровска и Филии. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 133 оккупанта, из них 83 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, две боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники, четыре беспилотных летательных аппарата, две единицы специальной техники; повреждены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, две единицы специальной техники и одно вражеское орудие

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 39 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Январское, Новоегоровка, Терновое, Сосновка, Камышеваха, Вороне, Малиевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригоровка. Бои продолжаются в семи локациях.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка. Авиационному удару подвергся населенный пункт Зализничное.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Плавни. Враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Запорожье.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста. Под авиационными ударами находился населенный пункт Антоновка.

"На остальных направлениях – без особых изменений", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 4 октября российские оккупанты потеряли 870 военных и 379 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.25 составляют 1115250 человек ликвидированными.

Глава МИД Турции прогнозирует переговорный прорыв в войне России против Украины через несколько месяцев05.10.25, 05:37 • 20704 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина