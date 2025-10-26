Ворог масовано атакував Дніпропетровщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Вночі 26 жовтня ворог атакував Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район, за допомогою fpv-дронів та важкої артилерії. Постраждала 63-річна жінка, пошкоджено 3 приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередач та газогін.
В ніч на неділю, 26 жовтня, ворог масовано атакував Дніпропетровщину - зокрема, Нікопольський район. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, постраждала 63-річна жінка, з опіками її доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.
На райцентр, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади скеровували fpv-дрони й важку артилерію. ... Серед пошкодженого – 3 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач, газогін
Він додав, що обстеження територій, по яких бив противник, триває. Оборонці неба знищили над областю 18 ворожих безпілотників.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще семеро - постраждали. Ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині - зокрема, потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.
