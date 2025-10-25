$41.900.14
48.550.18
ukenru
03:58 • 4388 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 24564 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 42865 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 33478 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 37023 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 30666 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 49006 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 27319 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20591 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 28774 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Двоє загиблих, семеро постраждалих: наслідки атаки по Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 1856 перегляди

Внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині, Павлоградському району та Нікополю.

Двоє загиблих, семеро постраждалих: наслідки атаки по Дніпропетровщині

Внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще семеро - постраждали. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині - зокрема, потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто. Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала БпЛА. Пошкодила інфраструктуру. По Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися гараж та легковик

- розповів Гайваненко.

Він додав, що за уточненою інформацією, через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, понівечені ще два приватні будинки і газогін. Загалом напередодні українські захисники знищили на Дніпропетровщині 6 ворожих БпЛА.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки рф 22 жовтня загинуло 6 людей у Києві та Київській області, щонайменше 35 постраждали в різних областях. Зокрема, на Дніпропетровщині було пошкоджено об’єкти критичної, житлової та цивільної інфраструктури в кількох районах. Ворог застосував дрони, артилерію та інші засоби ураження, внаслідок чого було зруйновано будинки, пошкоджено транспорт і мережі.

Вадим Хлюдзинський

