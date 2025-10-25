Двоє загиблих, семеро постраждалих: наслідки атаки по Дніпропетровщині
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині, Павлоградському району та Нікополю.
Внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще семеро - постраждали. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині - зокрема, потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.
Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто. Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала БпЛА. Пошкодила інфраструктуру. По Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися гараж та легковик
Він додав, що за уточненою інформацією, через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, понівечені ще два приватні будинки і газогін. Загалом напередодні українські захисники знищили на Дніпропетровщині 6 ворожих БпЛА.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки рф 22 жовтня загинуло 6 людей у Києві та Київській області, щонайменше 35 постраждали в різних областях. Зокрема, на Дніпропетровщині було пошкоджено об’єкти критичної, житлової та цивільної інфраструктури в кількох районах. Ворог застосував дрони, артилерію та інші засоби ураження, внаслідок чого було зруйновано будинки, пошкоджено транспорт і мережі.
ЗСУ знищили укріплення та опорні пункти ворога на лівому березі Дніпра: кадри02.10.25, 16:57 • 7158 переглядiв