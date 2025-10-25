Двоє загиблих, семеро постраждалих: наслідки атаки по Дніпропетровщині

Внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще семеро - постраждали. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

За його словами, ворог вдарив ракетами та БпЛА по Синельниківщині - зокрема, потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто. Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала БпЛА. Пошкодила інфраструктуру. По Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися гараж та легковик