ЗСУ знищили укріплення та опорні пункти ворога на лівому березі Дніпра: кадри
Київ • УНН
Сили оборони України знищили укріплення та ворожі опорні пункти на лівому березі Дніпра. Це результат спільної роботи екіпажів БПС 39-ї окремої бригади берегової оборони та 34-го центру БПС "Веном".
Деталі
Спільна робота екіпажів БПС 39-ї окремої бригади берегової оборони та 34-го центру БПС "Веном". Разом до Перемоги!
