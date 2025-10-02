ВСУ уничтожили укрепления и опорные пункты врага на левом берегу Днепра: кадры

Силы обороны Украины уничтожили укрепления и вражеские опорные пункты на левом берегу Днепра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

Детали

Совместная работа экипажей БПС 39-й отдельной бригады береговой обороны и 34-го центра БПС "Веном". Вместе к Победе! - говорится в сообщении.

Напомним

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о реорганизации данного рода войск для усиления глубинного поражения и влияния на критическую инфраструктуру противника.

В частности, набор в подразделения будет проходить исключительно на добровольной основе; в приоритете - люди, которые выбрали службу самостоятельно, в том числе из состава СЗЧ и программы "Армия+". Переводы между подразделениями будут осуществляться только с согласия обеих сторон.