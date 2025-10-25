Двое погибших, семеро пострадавших: последствия атаки по Днепропетровщине

В результате вражеской атаки по Днепропетровской области погибли два человека, еще семеро - пострадали. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

По его словам, враг ударил ракетами и БпЛА по Синельниковщине - в частности, пострадали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины.

Возникли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто. Вербковскую общину Павлоградского района российская армия атаковала БпЛА. Повредила инфраструктуру. По Никополю продолжались удары беспилотниками и артиллерией. Загорелись гараж и легковушка