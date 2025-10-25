Двое погибших, семеро пострадавших: последствия атаки по Днепропетровщине
Киев • УНН
В результате вражеской атаки по Днепропетровщине погибли два человека, еще семеро пострадали. Враг ударил ракетами и БПЛА по Синельниковщине, Павлоградскому району и Никополю.
В результате вражеской атаки по Днепропетровской области погибли два человека, еще семеро - пострадали. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, враг ударил ракетами и БпЛА по Синельниковщине - в частности, пострадали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины.
Возникли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто. Вербковскую общину Павлоградского района российская армия атаковала БпЛА. Повредила инфраструктуру. По Никополю продолжались удары беспилотниками и артиллерией. Загорелись гараж и легковушка
Он добавил, что по уточненной информации, из-за артобстрела города, который произошел вчера вечером, повреждены еще два частных дома и газопровод. Всего накануне украинские защитники уничтожили на Днепропетровщине 6 вражеских БпЛА.
Напомним
В результате ночной атаки рф 22 октября погибли 6 человек в Киеве и Киевской области, по меньшей мере 35 пострадали в разных областях. В частности, на Днепропетровщине были повреждены объекты критической, жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах. Враг применил дроны, артиллерию и другие средства поражения, в результате чего были разрушены дома, повреждены транспорт и сети.
ВСУ уничтожили укрепления и опорные пункты врага на левом берегу Днепра: кадры02.10.25, 16:57 • 7158 просмотров