Двое погибших, семеро пострадавших: последствия атаки по Днепропетровщине

$41.900.14
48.550.18
ukenru
03:58 • 4374 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 24549 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 42852 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 33468 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 37014 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 30664 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 48999 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 27319 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20591 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28774 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
92%
738мм
Популярные новости
Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии24 октября, 20:59 • 5456 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением24 октября, 22:33 • 18345 просмотра
Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg25 октября, 00:04 • 10758 просмотра
Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск25 октября, 00:35 • 7930 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно01:06 • 14769 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 26805 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 48999 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 42396 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 42157 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 81565 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14 • 1396 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 17163 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 20464 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 32465 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 55502 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck

Двое погибших, семеро пострадавших: последствия атаки по Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

В результате вражеской атаки по Днепропетровщине погибли два человека, еще семеро пострадали. Враг ударил ракетами и БПЛА по Синельниковщине, Павлоградскому району и Никополю.

Двое погибших, семеро пострадавших: последствия атаки по Днепропетровщине

В результате вражеской атаки по Днепропетровской области погибли два человека, еще семеро - пострадали. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, враг ударил ракетами и БпЛА по Синельниковщине - в частности, пострадали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины.

Возникли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто. Вербковскую общину Павлоградского района российская армия атаковала БпЛА. Повредила инфраструктуру. По Никополю продолжались удары беспилотниками и артиллерией. Загорелись гараж и легковушка

- рассказал Гайваненко.

Он добавил, что по уточненной информации, из-за артобстрела города, который произошел вчера вечером, повреждены еще два частных дома и газопровод. Всего накануне украинские защитники уничтожили на Днепропетровщине 6 вражеских БпЛА.

Напомним

В результате ночной атаки рф 22 октября погибли 6 человек в Киеве и Киевской области, по меньшей мере 35 пострадали в разных областях. В частности, на Днепропетровщине были повреждены объекты критической, жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах. Враг применил дроны, артиллерию и другие средства поражения, в результате чего были разрушены дома, повреждены транспорт и сети.

ВСУ уничтожили укрепления и опорные пункты врага на левом берегу Днепра: кадры02.10.25, 16:57 • 7158 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Украина