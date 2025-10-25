Рятувальник став жертвою атаки рф на Дніпропетровщину: деталі від ДСНС

Одним із загиблих внаслідок атаки рф на Дніпропетровську область є рятувальник - майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.

24 жовтня під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини - повідомили у ДСНС.

За даними ДСНС, під час гасіння пожежі, спричиненої російським ударом БпЛА, він потрапив під повторний ракетний обстріл та отримав тяжкі поранення.

Ще одного рятувальника внаслідок російського повторного ракетного удару по Петропавлівській громаді Синельниківського району поранено, зазначили у ДСНС.

Також загинула жінка, ще семеро людей дістали поранення.

Двоє загиблих, семеро постраждалих: наслідки атаки по Дніпропетровщині

Пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.

На Покровську територіальну громаду ворог скерував дрони-камікадзе. Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок і виникла пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.

Крім того, під час артилерійського обстрілу Нікополя зайнявся гараж із автомобілем усередині.

Усі пожежі надзвичайники ліквідували.