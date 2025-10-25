Спасатель стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область: детали от ГСЧС

Одним из погибших в результате атаки рф на Днепропетровскую область является спасатель - мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

24 октября во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части - сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, во время тушения пожара, вызванного российским ударом БпЛА, он попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.

Еще один спасатель в результате российского повторного ракетного удара по Петропавловской громаде Синельниковского района ранен, указали в ГСЧС.

Также погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Двое погибших, семеро пострадавших: последствия атаки по Днепропетровщине

Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины.

На Покровскую территориальную громаду враг направил дроны-камикадзе. В результате попадания разрушен жилой дом и возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Кроме того, во время артиллерийского обстрела Никополя загорелся гараж с автомобилем внутри.

Все пожары чрезвычайники ликвидировали.