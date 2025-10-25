Спасатель стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область: детали от ГСЧС
Мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев погиб 24 октября на Днепропетровщине во время ликвидации пожара, вызванного российским ударом БпЛА. Он попал под повторный ракетный обстрел, еще один спасатель ранен.
Одним из погибших в результате атаки рф на Днепропетровскую область является спасатель - мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
24 октября во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части
По данным ГСЧС, во время тушения пожара, вызванного российским ударом БпЛА, он попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.
Еще один спасатель в результате российского повторного ракетного удара по Петропавловской громаде Синельниковского района ранен, указали в ГСЧС.
Также погибла женщина, еще семь человек получили ранения.
Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины.
На Покровскую территориальную громаду враг направил дроны-камикадзе. В результате попадания разрушен жилой дом и возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Кроме того, во время артиллерийского обстрела Никополя загорелся гараж с автомобилем внутри.
Все пожары чрезвычайники ликвидировали.