08:59 • 3126 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 7850 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
06:30 • 10322 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 14017 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 29722 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 47163 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36507 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38101 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31353 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 52831 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
08:45 • 7850 просмотра
Спасатель стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область: детали от ГСЧС

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев погиб 24 октября на Днепропетровщине во время ликвидации пожара, вызванного российским ударом БпЛА. Он попал под повторный ракетный обстрел, еще один спасатель ранен.

Спасатель стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область: детали от ГСЧС

Одним из погибших в результате атаки рф на Днепропетровскую область является спасатель - мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

24 октября во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части

- сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, во время тушения пожара, вызванного российским ударом БпЛА, он попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.

Еще один спасатель в результате российского повторного ракетного удара по Петропавловской громаде Синельниковского района ранен, указали в ГСЧС.

Также погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Двое погибших, семеро пострадавших: последствия атаки по Днепропетровщине25.10.25, 08:00 • 2828 просмотров

Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины.

На Покровскую территориальную громаду враг направил дроны-камикадзе. В результате попадания разрушен жилой дом и возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Кроме того, во время артиллерийского обстрела Никополя загорелся гараж с автомобилем внутри.

Все пожары чрезвычайники ликвидировали.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям