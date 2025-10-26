Враг массированно атаковал Днепропетровщину: пострадала женщина, повреждены дома

$41.900.00
48.550.00
ukenru
07:48 • 750 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 29911 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 60104 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 56409 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 51976 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 75554 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 27469 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 23184 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 34324 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 50534 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.8м/с
68%
743мм
Популярные новости
Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в КонстантиновкуVideo25 октября, 23:35 • 28487 просмотра
Киев атаковали вражеские БпЛА: обломки упали на жилые дома в Деснянском районе25 октября, 23:53 • 11510 просмотра
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатораPhoto02:19 • 31860 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей02:41 • 32140 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto05:24 • 21552 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 47169 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 75571 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 60010 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 81296 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 78212 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Тайсон Фьюри
Александр Усик
Бриджит Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Филиппины
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 26482 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 32134 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 32943 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 34037 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 36699 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Отопление
Truth Social
Холм

Враг массированно атаковал Днепропетровщину: пострадала женщина, повреждены дома

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

Ночью 26 октября враг атаковал Днепропетровщину, в частности Никопольский район, с помощью fpv-дронов и тяжелой артиллерии. Пострадала 63-летняя женщина, повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.

Враг массированно атаковал Днепропетровщину: пострадала женщина, повреждены дома

В ночь на воскресенье, 26 октября, враг массированно атаковал Днепропетровщину - в частности, Никопольский район. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, пострадала 63-летняя женщина, с ожогами ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

На райцентр, Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины направляли fpv-дроны и тяжелую артиллерию. ... Среди поврежденного – 3 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод

- рассказал Гайваненко.

Он добавил, что обследование территорий, по которым бил противник, продолжается. Защитники неба уничтожили над областью 18 вражеских беспилотников.

Напомним

Накануне в результате вражеской атаки по Днепропетровщине погибли два человека, еще семеро - пострадали. Враг ударил ракетами и БПЛА по Синельниковщине - в частности, пострадали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины.

Спасатель стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область: детали от ГСЧС25.10.25, 11:55 • 3422 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область