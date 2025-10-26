Враг массированно атаковал Днепропетровщину: пострадала женщина, повреждены дома
Ночью 26 октября враг атаковал Днепропетровщину, в частности Никопольский район, с помощью fpv-дронов и тяжелой артиллерии. Пострадала 63-летняя женщина, повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.
В ночь на воскресенье, 26 октября, враг массированно атаковал Днепропетровщину - в частности, Никопольский район. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, пострадала 63-летняя женщина, с ожогами ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
На райцентр, Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины направляли fpv-дроны и тяжелую артиллерию. ... Среди поврежденного – 3 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод
Он добавил, что обследование территорий, по которым бил противник, продолжается. Защитники неба уничтожили над областью 18 вражеских беспилотников.
Напомним
Накануне в результате вражеской атаки по Днепропетровщине погибли два человека, еще семеро - пострадали. Враг ударил ракетами и БПЛА по Синельниковщине - в частности, пострадали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины.
