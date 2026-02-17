Ворог атакував Прикарпаття, є відключення теплопостачання

$43.170.07
Ексклюзив
08:25 • 2336 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 17514 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 29169 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 38742 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 31846 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48978 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32404 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57817 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27493 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30268 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48977 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57816 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 89259 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-101
Шахед-136

Ворог атакував Прикарпаття, є відключення теплопостачання

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

Ворог завдав удару по Прикарпаттю на світанку, постраждалих немає. В одній з громад тимчасово призупинено теплопостачання, ведуться роботи з відновлення.

Ворог атакував Прикарпаття, є відключення теплопостачання

Івано-Франківська область зазнала атаки російських військ, пошкодження уточнюються, в одній із громад призупинено теплопостачання, повідомила у вівторок голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

На світанку ворог завдав удару по території Прикарпаття. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, деталі - згодом. На місці працюють усі відповідні служби. В одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання - уже ведуться роботи над його відновленням

- написала Онищук.

З її слів, "наразі в області діють погодинні графіки вимкнень електроенергії".

Удар рф був прорахованим для якомога більшої шкоди енергетиці, в Одесі перебої з теплом і водою - Зеленський17.02.26, 10:00 • 2094 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
