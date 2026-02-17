Ворог атакував Прикарпаття, є відключення теплопостачання

Івано-Франківська область зазнала атаки російських військ, пошкодження уточнюються, в одній із громад призупинено теплопостачання, повідомила у вівторок голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

На світанку ворог завдав удару по території Прикарпаття. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, деталі - згодом. На місці працюють усі відповідні служби. В одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання - уже ведуться роботи над його відновленням