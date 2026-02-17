$43.170.07
Эксклюзив
08:25 • 4068 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетики
04:30 • 19602 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 30915 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 40535 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 33208 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 50867 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32867 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 59147 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27563 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30299 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
Эксклюзивы
Техника
Социальная сеть
Отопление
Х-101
Шахед-136

Враг атаковал Прикарпатье, есть отключения теплоснабжения

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

Враг нанес удар по Прикарпатью на рассвете, пострадавших нет. В одной из общин временно приостановлено теплоснабжение, ведутся работы по восстановлению.

Враг атаковал Прикарпатье, есть отключения теплоснабжения

Ивано-Франковская область подверглась атаке российских войск, повреждения уточняются, в одной из громад приостановлено теплоснабжение, сообщила во вторник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.

На рассвете враг нанес удар по территории Прикарпатья. К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется, детали – позже. На месте работают все соответствующие службы. В одной из общин временно приостановлено теплоснабжение – уже ведутся работы по его восстановлению

- написала Онищук.

По ее словам, "сейчас в области действуют почасовые графики отключений электроэнергии".

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Закарпатская область