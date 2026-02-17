Враг атаковал Прикарпатье, есть отключения теплоснабжения
Киев • УНН
Враг нанес удар по Прикарпатью на рассвете, пострадавших нет. В одной из общин временно приостановлено теплоснабжение, ведутся работы по восстановлению.
Ивано-Франковская область подверглась атаке российских войск, повреждения уточняются, в одной из громад приостановлено теплоснабжение, сообщила во вторник глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.
На рассвете враг нанес удар по территории Прикарпатья. К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется, детали – позже. На месте работают все соответствующие службы. В одной из общин временно приостановлено теплоснабжение – уже ведутся работы по его восстановлению
По ее словам, "сейчас в области действуют почасовые графики отключений электроэнергии".
