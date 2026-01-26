$43.170.00
18:28 • 9356 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 14021 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 13833 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 13183 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 14435 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 14703 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14424 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15532 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26524 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44773 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ворог атакував Миколаївщину FPV-дроном: четверо дітей поранено

Київ • УНН

 • 206 перегляди

В селі Дмитрівка на Миколаївщині четверо дітей отримали поранення від FPV-дрона. Всіх госпіталізували до Миколаєва, їхній стан легкий.

Ворог атакував Миколаївщину FPV-дроном: четверо дітей поранено

Внаслідок атаки ворожого FPV-дрона в селі Дмитрівка на Миколаївщині поранено 4 дітей. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.

Деталі

За його словами, всіх дітей госпіталізували в Миколаїв.

Стан постраждалих легкий. Медики слідкують за їх здоровʼям

- написав Кім.

Він нагадав, що вранці в неділю росіяни атакували місто Очаків.

"Цілили по енергетиці. Поранено працівника енергетичного підприємства, стан постраждалого - легкий", - уточнив керівник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо

Четверо мешканців Сумщини, серед яких двоє дітей, у неділю постраждали внаслідок ворожих атак.

Вадим Хлюдзинський

