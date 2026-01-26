Ворог атакував Миколаївщину FPV-дроном: четверо дітей поранено

Внаслідок атаки ворожого FPV-дрона в селі Дмитрівка на Миколаївщині поранено 4 дітей. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.

Деталі

За його словами, всіх дітей госпіталізували в Миколаїв.

Стан постраждалих легкий. Медики слідкують за їх здоровʼям - написав Кім.

Він нагадав, що вранці в неділю росіяни атакували місто Очаків.

"Цілили по енергетиці. Поранено працівника енергетичного підприємства, стан постраждалого - легкий", - уточнив керівник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо

Четверо мешканців Сумщини, серед яких двоє дітей, у неділю постраждали внаслідок ворожих атак.

