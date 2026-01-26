Ворог атакував Миколаївщину FPV-дроном: четверо дітей поранено
В селі Дмитрівка на Миколаївщині четверо дітей отримали поранення від FPV-дрона. Всіх госпіталізували до Миколаєва, їхній стан легкий.
Внаслідок атаки ворожого FPV-дрона в селі Дмитрівка на Миколаївщині поранено 4 дітей. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
За його словами, всіх дітей госпіталізували в Миколаїв.
Стан постраждалих легкий. Медики слідкують за їх здоровʼям
Він нагадав, що вранці в неділю росіяни атакували місто Очаків.
"Цілили по енергетиці. Поранено працівника енергетичного підприємства, стан постраждалого - легкий", - уточнив керівник Миколаївської ОВА.
Четверо мешканців Сумщини, серед яких двоє дітей, у неділю постраждали внаслідок ворожих атак.
