Враг атаковал Николаевскую область FPV-дроном: четверо детей ранены

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 9056 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 13568 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 13459 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 12838 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 14303 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 14664 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14390 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15516 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26504 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 44736 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
89%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Три человека погибли в ДТП в Винницкой области с участием двух автомобилейPhoto25 января, 12:40 • 5208 просмотра
Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту25 января, 13:10 • 4514 просмотра
Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский25 января, 13:25 • 5080 просмотра
Все это последствия безразличия ключевых государств мира: Зеленский о войне рф против Украины и других российских войнах25 января, 14:23 • 4148 просмотра
Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре на глазах у патрульныхVideo19:49 • 4750 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 87565 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 101415 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 110031 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 103555 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 104423 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Саламаха Орест Игоревич
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Литва
Китай
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 20860 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 20918 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 37354 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 37716 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 50655 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Враг атаковал Николаевскую область FPV-дроном: четверо детей ранены

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В селе Дмитровка Николаевской области четверо детей получили ранения от FPV-дрона. Всех госпитализировали в Николаев, их состояние легкое.

Враг атаковал Николаевскую область FPV-дроном: четверо детей ранены

В результате атаки вражеского FPV-дрона в селе Дмитровка Николаевской области ранены 4 детей. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.

Детали

По его словам, всех детей госпитализировали в Николаев.

Состояние пострадавших легкое. Медики следят за их здоровьем

- написал Ким.

Он напомнил, что утром в воскресенье россияне атаковали город Очаков.

"Целили по энергетике. Ранен работник энергетического предприятия, состояние пострадавшего - легкое", - уточнил руководитель Николаевской ОВА.

Напомним

Четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей, в воскресенье пострадали в результате вражеских атак.

Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва03.01.26, 01:39 • 10776 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Николаевская область
Николаев