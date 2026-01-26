Враг атаковал Николаевскую область FPV-дроном: четверо детей ранены
Киев • УНН
В селе Дмитровка Николаевской области четверо детей получили ранения от FPV-дрона. Всех госпитализировали в Николаев, их состояние легкое.
В результате атаки вражеского FPV-дрона в селе Дмитровка Николаевской области ранены 4 детей. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
Детали
По его словам, всех детей госпитализировали в Николаев.
Состояние пострадавших легкое. Медики следят за их здоровьем
Он напомнил, что утром в воскресенье россияне атаковали город Очаков.
"Целили по энергетике. Ранен работник энергетического предприятия, состояние пострадавшего - легкое", - уточнил руководитель Николаевской ОВА.
Напомним
Четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей, в воскресенье пострадали в результате вражеских атак.
