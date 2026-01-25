Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Четверо жителів Сумщини, серед яких двоє дітей 8 та 11 років, постраждали від ворожих атак. Їх госпіталізували для обстеження, травми неважкі.
Четверо мешканців Сумщини, серед яких двоє дітей, сьогодні постраждали внаслідок ворожих атак. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у Середино-Будській громаді російський БпЛА поцілив у житловий будинок. Постраждала 59-річна жінка та двоє її онуків, які прийшли до бабусі у гості.
Жінку та дітей 8 і 11 років госпіталізували для обстеження. Попередньо – травми неважкі
У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік. Його доставили бригадою швидкої допомоги, медики надали необхідну допомогу. Подальше лікування – амбулаторне.
Також ввечері росіяни атакували житлові будинки в Бездрицькій та Нижньосироватській громадах. Обійшлося без постраждалих. Окрім цього, ворог протягом дня атакує дронами цивільні автівки у селах області, зокрема у Стецьківській громаді. На щастя, люди цілі
За його словами, росія продовжує терор цивільного населення прикордонної області, усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків, постраждалим надається необхідна допомога.
Нагадаємо
У середу, 14 січня, російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області, де перебували цивільні люди. В результаті удару було поранено чотирьох дітей - 13-річного хлопчика та дівчаток, яким 17, 15 та 6 років.
