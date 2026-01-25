Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітей

Четверо мешканців Сумщини, серед яких двоє дітей, сьогодні постраждали внаслідок ворожих атак. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

За його словами, у Середино-Будській громаді російський БпЛА поцілив у житловий будинок. Постраждала 59-річна жінка та двоє її онуків, які прийшли до бабусі у гості.

Жінку та дітей 8 і 11 років госпіталізували для обстеження. Попередньо – травми неважкі

У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік. Його доставили бригадою швидкої допомоги, медики надали необхідну допомогу. Подальше лікування – амбулаторне.

Також ввечері росіяни атакували житлові будинки в Бездрицькій та Нижньосироватській громадах. Обійшлося без постраждалих. Окрім цього, ворог протягом дня атакує дронами цивільні автівки у селах області, зокрема у Стецьківській громаді. На щастя, люди цілі