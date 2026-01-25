Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітей

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 7838 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
16:32 • 12270 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17 • 12421 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48 • 11819 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 13849 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 14459 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14210 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15384 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26370 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 44541 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня25 січня, 11:58 • 10847 перегляди
Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км25 січня, 12:10 • 8692 перегляди
Троє людей загинули в ДТП на Вінниччині за участю двох автомобілівPhoto25 січня, 12:40 • 4544 перегляди
Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту25 січня, 13:10 • 3902 перегляди
Білий шпіц лукашенка має більше прав, ніж народ білорусі - Зеленський25 січня, 13:25 • 4338 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 87067 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 100871 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 109669 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 103188 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 104080 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Литва
Китай
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 20672 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 20731 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 37192 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 37569 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 50498 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136

Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Четверо жителів Сумщини, серед яких двоє дітей 8 та 11 років, постраждали від ворожих атак. Їх госпіталізували для обстеження, травми неважкі.

Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітей

Четверо мешканців Сумщини, серед яких двоє дітей, сьогодні постраждали внаслідок ворожих атак. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Середино-Будській громаді російський БпЛА поцілив у житловий будинок. Постраждала 59-річна жінка та двоє її онуків, які прийшли до бабусі у гості.

Жінку та дітей 8 і 11 років госпіталізували для обстеження. Попередньо – травми неважкі

- розповів Григоров.

У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 36-річний чоловік. Його доставили бригадою швидкої допомоги, медики надали необхідну допомогу. Подальше лікування – амбулаторне.

Також ввечері росіяни атакували житлові будинки в Бездрицькій та Нижньосироватській громадах. Обійшлося без постраждалих. Окрім цього, ворог протягом дня атакує дронами цивільні автівки у селах області, зокрема у Стецьківській громаді. На щастя, люди цілі

- констатував керівник ОВА.

За його словами, росія продовжує терор цивільного населення прикордонної області, усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків, постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо

У середу, 14 січня, російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області, де перебували цивільні люди. В результаті удару було поранено чотирьох дітей - 13-річного хлопчика та дівчаток, яким 17, 15 та 6 років.

Окупанти прицільно атакували цивільний евакуаційний автомобіль на Сумщині: є травмовані14.01.26, 14:21 • 3874 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні