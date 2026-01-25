Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детей

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 7818 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
16:32 • 12251 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
16:17 • 12406 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
15:48 • 11805 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 13841 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 14458 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14209 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15384 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26370 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 44541 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
85%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украину накроет похолодание до -16 градусов, но потом придет потепление: прогноз на 26 января25 января, 11:58 • 10847 просмотра
Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км25 января, 12:10 • 8692 просмотра
Три человека погибли в ДТП в Винницкой области с участием двух автомобилейPhoto25 января, 12:40 • 4544 просмотра
Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту25 января, 13:10 • 3902 просмотра
Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский25 января, 13:25 • 4338 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 87055 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 100858 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 109659 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 103177 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 104071 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Саламаха Орест Игоревич
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Литва
Китай
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 20669 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 20728 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 37189 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 37566 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 50492 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей 8 и 11 лет, пострадали от вражеских атак. Их госпитализировали для обследования, травмы нетяжелые.

Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детей

Четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей, сегодня пострадали в результате вражеских атак. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Середино-Будской общине российский БпЛА попал в жилой дом. Пострадала 59-летняя женщина и двое ее внуков, пришедшие к бабушке в гости.

Женщину и детей 8 и 11 лет госпитализировали для обследования. Предварительно – травмы нетяжелые

- рассказал Григоров.

В Садовской общине в результате попадания вражеского дрона пострадал 36-летний мужчина. Его доставили бригадой скорой помощи, медики оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение – амбулаторное.

Также вечером россияне атаковали жилые дома в Бездрицкой и Нижнесыроватской общинах. Обошлось без пострадавших. Кроме этого, враг в течение дня атакует дронами гражданские автомобили в селах области, в частности в Стецковской общине. К счастью, люди целы

- констатировал руководитель ОВА.

По его словам, россия продолжает террор гражданского населения приграничной области, все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним

В среду, 14 января, российский беспилотник попал в дом в Путивльской общине Конотопского района Сумской области, где находились гражданские люди. В результате удара были ранены четверо детей - 13-летний мальчик и девочки, которым 17, 15 и 6 лет.

Оккупанты прицельно атаковали гражданский эвакуационный автомобиль в Сумской области: есть травмированные14.01.26, 14:21 • 3874 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине