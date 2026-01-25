Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детей
Киев • УНН
Четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей 8 и 11 лет, пострадали от вражеских атак. Их госпитализировали для обследования, травмы нетяжелые.
Четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей, сегодня пострадали в результате вражеских атак. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в Середино-Будской общине российский БпЛА попал в жилой дом. Пострадала 59-летняя женщина и двое ее внуков, пришедшие к бабушке в гости.
Женщину и детей 8 и 11 лет госпитализировали для обследования. Предварительно – травмы нетяжелые
В Садовской общине в результате попадания вражеского дрона пострадал 36-летний мужчина. Его доставили бригадой скорой помощи, медики оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение – амбулаторное.
Также вечером россияне атаковали жилые дома в Бездрицкой и Нижнесыроватской общинах. Обошлось без пострадавших. Кроме этого, враг в течение дня атакует дронами гражданские автомобили в селах области, в частности в Стецковской общине. К счастью, люди целы
По его словам, россия продолжает террор гражданского населения приграничной области, все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Напомним
В среду, 14 января, российский беспилотник попал в дом в Путивльской общине Конотопского района Сумской области, где находились гражданские люди. В результате удара были ранены четверо детей - 13-летний мальчик и девочки, которым 17, 15 и 6 лет.
Оккупанты прицельно атаковали гражданский эвакуационный автомобиль в Сумской области: есть травмированные14.01.26, 14:21 • 3874 просмотра