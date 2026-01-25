Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детей

Четверо жителей Сумщины, среди которых двое детей, сегодня пострадали в результате вражеских атак. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

По его словам, в Середино-Будской общине российский БпЛА попал в жилой дом. Пострадала 59-летняя женщина и двое ее внуков, пришедшие к бабушке в гости.

Женщину и детей 8 и 11 лет госпитализировали для обследования. Предварительно – травмы нетяжелые

В Садовской общине в результате попадания вражеского дрона пострадал 36-летний мужчина. Его доставили бригадой скорой помощи, медики оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение – амбулаторное.

Также вечером россияне атаковали жилые дома в Бездрицкой и Нижнесыроватской общинах. Обошлось без пострадавших. Кроме этого, враг в течение дня атакует дронами гражданские автомобили в селах области, в частности в Стецковской общине. К счастью, люди целы