Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії
Київ • УНН
На Черкащині 22 листопада сталася пожежа в житловому будинку, де загинули троє дітей, а також знайдено фрагмент тіла, ймовірно, четвертої дитини. Ще одна дитина, 2017 року народження, госпіталізована з опіками та отруєнням продуктами горіння.
На Черкащині ввечері 22 листопада вогонь забрав життя дітей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
Зазначається, що надвечір рятувальники Черкащини отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в Уманському районі.
Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти. Черговий караул рятувальників оперативно локалізував пожежу на площі 56 кв. м. Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини
Вказується, що ймовірно це діти 2018, 2020, 2022, 2025 року народження. Ще одна дитина, 2017 року народження, доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.
"Нині рятувальники з’ясовують причини виникнення пожежі. Подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня", - додали в ДСНС.
