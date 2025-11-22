Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії

На Черкащині ввечері 22 листопада вогонь забрав життя дітей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Зазначається, що надвечір рятувальники Черкащини отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в Уманському районі.

Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти. Черговий караул рятувальників оперативно локалізував пожежу на площі 56 кв. м. Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини