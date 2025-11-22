$42.150.00
10853 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
18154 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16206 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 17278 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 17711 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 14180 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 16834 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18842 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21200 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27261 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії

Київ • УНН

 • 806 перегляди

На Черкащині 22 листопада сталася пожежа в житловому будинку, де загинули троє дітей, а також знайдено фрагмент тіла, ймовірно, четвертої дитини. Ще одна дитина, 2017 року народження, госпіталізована з опіками та отруєнням продуктами горіння.

Вогонь забрав життя дітей на Черкащині: деталі трагедії

На Черкащині ввечері 22 листопада вогонь забрав життя дітей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що надвечір рятувальники Черкащини отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в Уманському районі.

Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти. Черговий караул рятувальників оперативно локалізував пожежу на площі 56 кв. м. Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що ймовірно це діти 2018, 2020, 2022, 2025 року народження. Ще одна дитина, 2017 року народження, доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.

"Нині рятувальники з’ясовують причини виникнення пожежі. Подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

На початку листопада у селі Поляниця Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа в будівлі готелю. За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуйовано близько 70 осіб.

Вадим Хлюдзинський

