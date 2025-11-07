На Івано-Франківщині в районі Буковелю сталась масштабна пожежа: евакуйовано 70 людей

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа в будівлі готелю. За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуйовано близько 70 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Близько 15:00 загорілася покрівля готельного комплексу. Вогонь швидко поширився на значну площу даху. Працівники готелю оперативно організували евакуацію відвідувачів і персоналу до прибуття рятувальників.

На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці продовжують ліквідовувати займання.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Причини пожежі з’ясовуються фахівцями.

Нагадаємо

В Івано-Франківську стався вибух зарядної станції в офісному приміщенні, що спричинило пожежу на площі 20 м². Двоє людей отримали поранення, 40 евакуйовано, пожежу ліквідовано.