На Івано-Франківщині в районі Буковелю сталась масштабна пожежа: евакуйовано 70 людей

ukenru
Ексклюзив
14:58 • 2364 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 9960 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 14094 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 33334 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 33504 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 37123 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28904 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30062 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29764 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32889 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 22942 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19349 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26339 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14684 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 10970 перегляди
Публікації
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 2354 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
13:59 • 9942 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 7260 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 33327 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 33497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 8112 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14789 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26445 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19451 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 23038 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Опалення
Мі-8

На Івано-Франківщині в районі Буковелю сталась масштабна пожежа: евакуйовано 70 людей

Київ • УНН

 • 328 перегляди

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа в готелі, евакуйовано близько 70 осіб. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Івано-Франківщині в районі Буковелю сталась масштабна пожежа: евакуйовано 70 людей

У селі Поляниця Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа в будівлі готелю. За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуйовано близько 70 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Близько 15:00 загорілася покрівля готельного комплексу. Вогонь швидко поширився на значну площу даху. Працівники готелю оперативно організували евакуацію відвідувачів і персоналу до прибуття рятувальників.

На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці продовжують ліквідовувати займання.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Причини пожежі з’ясовуються фахівцями.

Нагадаємо

В Івано-Франківську стався вибух зарядної станції в офісному приміщенні, що спричинило пожежу на площі 20 м². Двоє людей отримали поранення, 40 евакуйовано, пожежу ліквідовано.

Алла Кіосак

СуспільствоПодії
Електроенергія
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Івано-Франківськ