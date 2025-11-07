В Ивано-Франковской области в районе Буковеля произошел масштабный пожар: эвакуированы 70 человек

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в здании отеля. По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировано около 70 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Около 15:00 загорелась кровля гостиничного комплекса. Огонь быстро распространился на значительную площадь крыши. Работники отеля оперативно организовали эвакуацию посетителей и персонала до прибытия спасателей.

На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины пожара выясняются специалистами.

Напомним

