8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
В Ивано-Франковской области в районе Буковеля произошел масштабный пожар: эвакуированы 70 человек

Киев • УНН

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в отеле, эвакуировано около 70 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Ивано-Франковской области в районе Буковеля произошел масштабный пожар: эвакуированы 70 человек

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в здании отеля. По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировано около 70 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Около 15:00 загорелась кровля гостиничного комплекса. Огонь быстро распространился на значительную площадь крыши. Работники отеля оперативно организовали эвакуацию посетителей и персонала до прибытия спасателей.

На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины пожара выясняются специалистами.

Напомним

В Ивано-Франковске произошел взрыв зарядной станции в офисном помещении, что привело к пожару на площади 20 м². Два человека получили ранения, 40 эвакуированы, пожар ликвидирован.

Алла Киосак

ОбществоПроисшествия
Электроэнергия
Ивано-Франковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Ивано-Франковск