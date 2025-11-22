Огонь унес жизни детей в Черкасской области: детали трагедии
Киев • УНН
В Черкасской области 22 ноября произошел пожар в жилом доме, где погибли трое детей, а также найден фрагмент тела, предположительно, четвертого ребенка. Еще один ребенок, 2017 года рождения, госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения.
В Черкасской области вечером 22 ноября огонь унес жизни детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
Отмечается, что к вечеру спасатели Черкасской области получили сообщение о пожаре в жилом доме в Уманском районе.
Встревоженная мать сообщила, что огонь охватил все помещение, где находились дети. Дежурный караул спасателей оперативно локализовал пожар на площади 56 кв. м. Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили останки 3-х детей и 1 фрагмент тела предположительно 4-го ребенка
Указывается, что предположительно это дети 2018, 2020, 2022, 2025 года рождения. Еще один ребенок, 2017 года рождения, доставлен в больницу с ожогами рук I степени и признаками отравления продуктами горения.
"Сейчас спасатели выясняют причины возникновения пожара. Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня", - добавили в ГСЧС.
Напомним
В начале ноября в селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в здании отеля. По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировано около 70 человек.
