17:42 • 10268 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 16775 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 15164 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 16319 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 17046 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 13911 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 16634 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18784 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 21145 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27224 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Огонь унес жизни детей в Черкасской области: детали трагедии

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Черкасской области 22 ноября произошел пожар в жилом доме, где погибли трое детей, а также найден фрагмент тела, предположительно, четвертого ребенка. Еще один ребенок, 2017 года рождения, госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения.

Огонь унес жизни детей в Черкасской области: детали трагедии

В Черкасской области вечером 22 ноября огонь унес жизни детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что к вечеру спасатели Черкасской области получили сообщение о пожаре в жилом доме в Уманском районе.

Встревоженная мать сообщила, что огонь охватил все помещение, где находились дети. Дежурный караул спасателей оперативно локализовал пожар на площади 56 кв. м. Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили останки 3-х детей и 1 фрагмент тела предположительно 4-го ребенка

- говорится в сообщении.

Указывается, что предположительно это дети 2018, 2020, 2022, 2025 года рождения. Еще один ребенок, 2017 года рождения, доставлен в больницу с ожогами рук I степени и признаками отравления продуктами горения.

"Сейчас спасатели выясняют причины возникновения пожара. Событие классифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня", - добавили в ГСЧС.

Напомним

В начале ноября в селе Поляница Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в здании отеля. По предварительной информации, пострадавших нет, из здания эвакуировано около 70 человек.

Двое погибших и еще двое травмированных: на Житомирщине произошел пожар в частном доме01.11.25, 13:22 • 5920 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПроисшествия
Черкасская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям