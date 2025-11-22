Огонь унес жизни детей в Черкасской области: детали трагедии

В Черкасской области вечером 22 ноября огонь унес жизни детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что к вечеру спасатели Черкасской области получили сообщение о пожаре в жилом доме в Уманском районе.

Встревоженная мать сообщила, что огонь охватил все помещение, где находились дети. Дежурный караул спасателей оперативно локализовал пожар на площади 56 кв. м. Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили останки 3-х детей и 1 фрагмент тела предположительно 4-го ребенка