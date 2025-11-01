Двое погибших и еще двое травмированных: на Житомирщине произошел пожар в частном доме
Киев • УНН
В с. Каменка Коростенского района 1 ноября произошел пожар в частном доме, что привело к гибели двух женщин в возрасте 66 и 49 лет. Еще два человека, женщина с отравлением угарным газом и мужчина с рваными ранами, были госпитализированы.
Ночью 1 ноября около 4 часов ночи в с. Каменка Коростенского района произошел пожар в частном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух женщин, еще два человека пострадали. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, сегодня, 1 ноября, около 4 часов ночи в с. Каменка Коростенского района произошел пожар в частном доме. Огонь полностью охватил деревянный дом и перекинулся на хозяйственные постройки.
"Семья с двумя детьми эвакуировалась самостоятельно. Женщину с отравлением угарным газом и мужчину с рваными ранами предплечья госпитализировали в местную больницу. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух женщин (66 и 49 лет). Пожар ликвидировали в 07:45", - добавили в ГСЧС.
Предварительная причина - нарушение правил монтажа дымохода.
Напомним
1 ноября враг нанес удары по Николаеву, в результате чего есть раненые. На Полтавщине после атаки возник пожар на объекте газодобывающей отрасли.