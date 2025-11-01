Двоє загиблих і ще двоє травмованих: на Житомирщині сталася пожежа в приватному будинку
Київ • УНН
У с. Кам’янка Коростенського району 1 листопада сталася пожежа в приватному будинку, що призвела до загибелі двох жінок віком 66 та 49 років. Ще двоє людей, жінка з отруєнням чадним газом і чоловік з рваними ранами, були госпіталізовані.
Вночі 1 листопада близько о 4-ї ночі у с. Кам’янка Коростенського району сталася пожежа в приватному будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох жінок, ще двоє людей постраждали. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в ДСНС, сьогодні, 1 листопада, близько о 4-ї ночі у с. Кам’янка Коростенського району сталася пожежа в приватному будинку. Вогонь повністю охопив дерев'яну оселю та перекинувся на господарчі будівлі.
"Сім'я з двома дітьми евакуювалася самостійно. Жінку з отруєнням чадним газом і чоловіка з рваними ранами передпліччя госпіталізували до місцевої лікарні. Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох жінок (66 і 49 років). Пожежу ліквідували о 07:45", - додали в ДСНС.
Попередня причина - порушення правил монтажу димаря.
