Водопостачання у Києві обіцяють відновити протягом лічених годин
Київ • УНН
Київводоканал нормалізує тиск у водопровідній мережі після аварії в енергетичній мережі. Енергетики ліквідували пошкодження, електропостачання споживачам правого берега вже відновлюють, а повноцінне водопостачання планують забезпечити протягом 2-3 годин.
Київводоканал нормалізує тиск у водопровідній мережі після аварії в енергетичній мережі, внаслідок чого у частини мешканців столиці зникло електро- та водопостачання. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМДА.
Деталі
Зазначається, що енергетики вже ліквідували пошкодження.
Наразі електропостачання споживачам правого берега вже відновлюють
У КМДА додали, що забезпечити повноцінне водопостачання планують протягом 2-3 годин.
Нагадаємо
У Києві у звʼязку з підвищеним навантаженням на енергосистему через збільшення електроспоживання проводять роботи на енергообʼєкті. Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів тимчасово перебуває без електропостачання.
