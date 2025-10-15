Водопостачання у Києві обіцяють відновити протягом лічених годин

$41.610.01
48.130.03
ukenru
19:16 • 5420 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 15685 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 20533 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 17203 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 30211 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 19187 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 28891 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14571 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 25595 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11997 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.8м/с
84%
753мм
Популярнi новини
Мобілізованого попри інвалідність батька без догляду звільнили зі служби, на керівника ТЦК склали протокол - прокуратура14 жовтня, 12:33 • 3684 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 21154 перегляди
Україну охоплять заморозки, але синоптик прогнозує потепління наприкінці жовтня14 жовтня, 13:12 • 4156 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 19084 перегляди
У чотирьох областях України запроваджують аварійні відключення світла14 жовтня, 15:03 • 11598 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 30205 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 28888 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 25592 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 63976 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 64676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 19105 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 21185 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 32024 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 36515 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 37775 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
Золото
E-6 Mercury

Водопостачання у Києві обіцяють відновити протягом лічених годин

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Київводоканал нормалізує тиск у водопровідній мережі після аварії в енергетичній мережі. Енергетики ліквідували пошкодження, електропостачання споживачам правого берега вже відновлюють, а повноцінне водопостачання планують забезпечити протягом 2-3 годин.

Водопостачання у Києві обіцяють відновити протягом лічених годин

Київводоканал нормалізує тиск у водопровідній мережі після аварії в енергетичній мережі, внаслідок чого у частини мешканців столиці зникло електро- та водопостачання. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМДА.

Деталі

Зазначається, що енергетики вже ліквідували пошкодження.

Наразі електропостачання споживачам правого берега вже відновлюють

- йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що забезпечити повноцінне водопостачання планують протягом 2-3 годин.

Нагадаємо

У Києві у звʼязку з підвищеним навантаженням на енергосистему через збільшення електроспоживання проводять роботи на енергообʼєкті. Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів тимчасово перебуває без електропостачання.

Правий берег столиці отримує воду в режимі пониженого тиску через перебої зі світлом - Київводоканал14.10.25, 21:56 • 1424 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
Відключення світла
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ