Водоснабжение в Киеве обещают восстановить в течение считанных часов
Киев • УНН
Киевводоканал нормализует давление в водопроводной сети после аварии в энергетической сети. Энергетики ликвидировали повреждения, электроснабжение потребителям правого берега уже восстанавливают, а полноценное водоснабжение планируют обеспечить в течение 2-3 часов.
Киевводоканал нормализует давление в водопроводной сети после аварии в энергетической сети, в результате чего у части жителей столицы исчезло электро- и водоснабжение. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение КГГА.
Подробности
Отмечается, что энергетики уже ликвидировали повреждения.
Сейчас электроснабжение потребителям правого берега уже восстанавливают
В КГГА добавили, что обеспечить полноценное водоснабжение планируют в течение 2-3 часов.
Напомним
В Киеве в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте. Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находится без электроснабжения.
