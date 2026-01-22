Водолази ДСНС у мороз до -15 °C провели унікальну спецоперацію на підтопленій столичній ТЕЦ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
11:29 • 184 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
10:59 • 1592 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 10066 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 16822 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 24624 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 40118 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 38878 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 62379 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33437 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 55212 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 5828 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 12709 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 26518 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 13876 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto06:26 • 10916 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 184 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 3702 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 62379 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 55212 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 54586 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 19905 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 17451 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 18004 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 54586 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 36927 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

Водолази ДСНС у мороз до -15 °C провели унікальну спецоперацію на підтопленій столичній ТЕЦ

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Водолази ДСНС у мороз до -15 °C ліквідували підтоплення на столичній ТЕЦ, пошкодженій обстрілом. Спецоперація тривала шість діб, витік води зупинено, а учасників нагороджено.

Водолази ДСНС у мороз до -15 °C провели унікальну спецоперацію на підтопленій столичній ТЕЦ

Водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій в екстремальних умовах морозу до –15 °C у Києві провели унікальну підводну спецоперацію на одній зі столичних теплоелектроцентралей, яка зазнала підтоплення внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

За його словами, через пошкодження труби об’єкт енергетичної інфраструктури був підтоплений, що суттєво ускладнило ремонтні роботи. Від стабільної роботи обладнання залежить тепло- та електропостачання в оселях тисяч мешканців столиці.

Не вагаючись, у крижаній воді та за надзвичайно складних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала шість діб

-  зазначив міністр.

У результаті проведених робіт витік води вдалося повністю зупинити, що дозволило профільним службам продовжити відновлення обладнання та стабілізацію роботи ТЕЦ.

Ігор Клименко висловив щиру вдячність водолазам ДСНС України за професіоналізм і мужність, а також повідомив про їхнє державне відзначення.

Відповідно до Указу Президента України:

• орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;

• орденом Данила Галицького — Андрія Власенка;

• медаллю "Захиснику Вітчизни" — Антона Гайтана.

"Це приклад відповідальності та мужності, які тримають країну в найскладніших умовах", — наголосив міністр.

Він також подякував особовому складу ДСНС за службу та відданість людям.

Рятувальники ДСНС здійснили понад 6000 виїздів та врятували 173 людини минулого тижня - Клименко12.01.26, 15:19 • 3701 перегляд

Андрій Тимощенков

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Ігор Клименко
Україна
Київ