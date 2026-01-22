Водолази ДСНС у мороз до -15 °C провели унікальну спецоперацію на підтопленій столичній ТЕЦ

Водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій в екстремальних умовах морозу до –15 °C у Києві провели унікальну підводну спецоперацію на одній зі столичних теплоелектроцентралей, яка зазнала підтоплення внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

За його словами, через пошкодження труби об’єкт енергетичної інфраструктури був підтоплений, що суттєво ускладнило ремонтні роботи. Від стабільної роботи обладнання залежить тепло- та електропостачання в оселях тисяч мешканців столиці.

Не вагаючись, у крижаній воді та за надзвичайно складних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала шість діб - зазначив міністр.

У результаті проведених робіт витік води вдалося повністю зупинити, що дозволило профільним службам продовжити відновлення обладнання та стабілізацію роботи ТЕЦ.

Ігор Клименко висловив щиру вдячність водолазам ДСНС України за професіоналізм і мужність, а також повідомив про їхнє державне відзначення.

Відповідно до Указу Президента України:

• орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;

• орденом Данила Галицького — Андрія Власенка;

• медаллю "Захиснику Вітчизни" — Антона Гайтана.

"Це приклад відповідальності та мужності, які тримають країну в найскладніших умовах", — наголосив міністр.

Він також подякував особовому складу ДСНС за службу та відданість людям.

