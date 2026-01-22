Водолазы ГСЧС в мороз до –15 °C провели уникальную спецоперацию на подтопленной столичной ТЭЦ

Водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в экстремальных условиях мороза до –15 °C в Киеве провели уникальную подводную спецоперацию на одной из столичных теплоэлектроцентралей, которая подверглась подтоплению в результате российского обстрела. Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По его словам, из-за повреждения трубы объект энергетической инфраструктуры был подтоплен, что существенно усложнило ремонтные работы. От стабильной работы оборудования зависит тепло- и электроснабжение в домах тысяч жителей столицы.

Не колеблясь, в ледяной воде и в чрезвычайно сложных условиях наши водолазы приступили к работам по ликвидации повреждений. Спецоперация длилась шесть суток - отметил министр.

В результате проведенных работ утечку воды удалось полностью остановить, что позволило профильным службам продолжить восстановление оборудования и стабилизацию работы ТЭЦ.

Игорь Клименко выразил искреннюю благодарность водолазам ГСЧС Украины за профессионализм и мужество, а также сообщил об их государственном награждении.

Согласно Указу Президента Украины:

• орденом "За мужество" ІІІ степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;

• орденом Даниила Галицкого — Андрей Власенко;

• медалью "Защитнику Отечества" — Антон Гайтан.

"Это пример ответственности и мужества, которые держат страну в самых сложных условиях", — подчеркнул министр.

Он также поблагодарил личный состав ГСЧС за службу и преданность людям.

Спасатели ГСЧС совершили более 6000 выездов и спасли 173 человека на прошлой неделе - Клименко