Вночі війська рф ударними дронами атакували Херсон - ОВА
Київ • УНН
Вночі 24 жовтня російські війська атакували Херсон безпілотниками, спричинивши пожежу в Дніпровському районі. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік з вибуховими травмами та термічними опіками.
У ніч проти 24 жовтня армія рф атакувала безпілотниками Херсон. Унаслідок обстрілу у Дніпровському районі спалахнула пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.
У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" поцілив у багатоповерхівку. Зайнялась пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік
За інформацією Херсонської ОВА, в обох - вибухові травми та термічні опіки. Каретою "швидкої" потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо
Вночі 21 жовтня російські війська вдарили безпілотниками Shahed по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки троє людей були госпіталізовані.
