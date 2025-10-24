Ночью войска РФ ударными дронами атаковали Херсон - ОВА

$41.760.01
48.370.10
ukenru
23 октября, 20:21 • 8938 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 22068 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 23486 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 25436 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 35735 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 28551 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 48829 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 42592 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37447 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13248 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
93%
743мм
Популярные новости
В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриацииPhoto23 октября, 18:31 • 7484 просмотра
Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного праваVideo23 октября, 18:44 • 3302 просмотра
Россия инсценирует теракты на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину – Центр нацсопротивления23 октября, 18:56 • 2728 просмотра
"Подарок путину": чешские активисты закрыли сбор на баллистическую ракету "Фламинго" за двое суток23 октября, 19:02 • 5990 просмотра
Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским23 октября, 20:36 • 3884 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 28910 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 48828 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 42590 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37446 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 43960 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 17471 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 22039 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 32378 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 40714 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 60169 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

Ночью войска РФ ударными дронами атаковали Херсон - ОВА

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Ночью 24 октября российские войска атаковали Херсон беспилотниками, вызвав пожар в Днепровском районе. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина с взрывными травмами и термическими ожогами.

Ночью войска РФ ударными дронами атаковали Херсон - ОВА

В ночь на 24 октября армия рф атаковала беспилотниками Херсон. В результате обстрела в Днепровском районе вспыхнул пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. Об этом информирует Херсонская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.

В Днепровском районе БпЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку. Загорелся пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина

- говорится в сообщении.

По информации Херсонской ОВА, у обоих - взрывные травмы и термические ожоги. Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

Ночью 21 октября российские войска ударили беспилотниками Shahed по Корабельному району Херсона. В результате атаки три человека были госпитализированы.

Украинские защитники опровергли фейк о захвате микрорайона Остров в Херсоне23.10.25, 11:33 • 2754 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Шахед-136
Херсон