Ночью войска РФ ударными дронами атаковали Херсон - ОВА
Киев • УНН
Ночью 24 октября российские войска атаковали Херсон беспилотниками, вызвав пожар в Днепровском районе. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина с взрывными травмами и термическими ожогами.
В Днепровском районе БпЛА типа "Шахед" попал в многоэтажку. Загорелся пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина
По информации Херсонской ОВА, у обоих - взрывные травмы и термические ожоги. Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним
Ночью 21 октября российские войска ударили беспилотниками Shahed по Корабельному району Херсона. В результате атаки три человека были госпитализированы.
