Власник журналу Rolling Stone подає до суду на Google через використання матеріалів для AI-оглядів без згоди
Медіахолдинг Penske Media Corporation (PMC) подав позов проти Google, звинувачуючи компанію у незаконному використанні журналістських матеріалів для створення AI-оглядів.
Власник популярного журналу Rolling Stone, медіахолдинг Penske Media, подав до суду на Googlе. Компанію звинуватили у використанні матеріалів їхніх видань для створення AI-оглядів без згоди. Про це повідомляє видання ТechСrunch, пише УНН.
Деталі
Google отримав нову юридичну проблему: медіакомпанія Penske Media Corporation (PMC), якій належать Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, Vibe та Artforum, подала позов проти техногіганта та його материнської компанії Alphabet.
Позивач стверджує, що Google незаконно використовує журналістські матеріали для створення "оглядів штучного інтелекту" у пошуковику. Такі резюме, на думку видавців, відбирають у них аудиторію і підривають прибутки.
Як провідний світовий видавець, ми маємо обов’язок захищати найкращих журналістів PMC та відзначену нагородами журналістику як джерело правди
"Ми маємо відповідальність боротися за майбутнє цифрових медіа та зберігати їхню цілісність, а все це перебуває під загрозою через нинішні дії Google".
У позові зазначається, що Google "використовує свою монополію", щоб фактично змушувати PMC погоджуватись на умови, які шкодять їхньому бізнесу. Якщо ж компанія відмовляється, вона ризикує повністю зникнути з пошукової видачі.
Єдиний спосіб для Penske відмовитися – це повністю видалити себе з пошуку Google, що було б руйнівним
Видавець також заявив, що від початку впровадження AI-оглядів Google кількість кліків із пошуку суттєво знизилася. Це б’є не лише по рекламних доходах, а й по підписках та партнерських програмах.
У Google зі свого боку заперечують порушення.
Щодня Google надсилає мільярди кліків на сайти в Інтернеті, а огляди штучного інтелекту спрямовують трафік на більшу різноманітність сайтів
За його словами, огляди роблять пошук "кориснішим" і створюють "нові можливості для пошуку контенту".
Ми будемо захищатися від цих безпідставних претензій
Цей позов став одним із перших проти Google саме через AI-огляди, хоча раніше аналогічні претензії висували до інших компаній зі сфери штучного інтелекту. Він з’явився на тлі антимонопольних розслідувань щодо Google у США та Європі.
