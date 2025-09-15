$41.310.00
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 14333 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 17145 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 24949 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 49341 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69320 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103880 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86171 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84359 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46875 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Власник журналу Rolling Stone подає до суду на Google через використання матеріалів для AI-оглядів без згоди

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Медіахолдинг Penske Media Corporation (PMC) подав позов проти Google, звинувачуючи компанію у незаконному використанні журналістських матеріалів для створення AI-оглядів.

Власник журналу Rolling Stone подає до суду на Google через використання матеріалів для AI-оглядів без згоди

Власник популярного журналу Rolling Stone, медіахолдинг Penske Media, подав до суду на Googlе. Компанію звинуватили у використанні матеріалів їхніх видань для створення AI-оглядів без згоди. Про це повідомляє видання ТechСrunch, пише УНН.

Деталі

Google отримав нову юридичну проблему: медіакомпанія Penske Media Corporation (PMC), якій належать Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, Vibe та Artforum, подала позов проти техногіганта та його материнської компанії Alphabet.

YouTube оновлює користувацький досвід: після 2-х років тестів з'явився багатомовний дубляж, але він вже дратує частину аудиторії11.09.25, 19:19 • 2934 перегляди

Позивач стверджує, що Google незаконно використовує журналістські матеріали для створення "оглядів штучного інтелекту" у пошуковику. Такі резюме, на думку видавців, відбирають у них аудиторію і підривають прибутки.

Як провідний світовий видавець, ми маємо обов’язок захищати найкращих журналістів PMC та відзначену нагородами журналістику як джерело правди

– заявив генеральний директор Penske Media Джей Пенске. 

"Ми маємо відповідальність боротися за майбутнє цифрових медіа та зберігати їхню цілісність, а все це перебуває під загрозою через нинішні дії Google".

У позові зазначається, що Google "використовує свою монополію", щоб фактично змушувати PMC погоджуватись на умови, які шкодять їхньому бізнесу. Якщо ж компанія відмовляється, вона ризикує повністю зникнути з пошукової видачі. 

Єдиний спосіб для Penske відмовитися – це повністю видалити себе з пошуку Google, що було б руйнівним 

– йдеться в позовному документі.

Видавець також заявив, що від початку впровадження AI-оглядів Google кількість кліків із пошуку суттєво знизилася. Це б’є не лише по рекламних доходах, а й по підписках та партнерських програмах.

У Google зі свого боку заперечують порушення.

Щодня Google надсилає мільярди кліків на сайти в Інтернеті, а огляди штучного інтелекту спрямовують трафік на більшу різноманітність сайтів 

– зазначив речник компанії Хосе Кастаньєда.

За його словами, огляди роблять пошук "кориснішим" і створюють "нові можливості для пошуку контенту".

Ми будемо захищатися від цих безпідставних претензій

– додав він.

Цей позов став одним із перших проти Google саме через AI-огляди, хоча раніше аналогічні претензії висували до інших компаній зі сфери штучного інтелекту. Він з’явився на тлі антимонопольних розслідувань щодо Google у США та Європі.

Єврокомісія оштрафувала Google на майже 3 мільярда євро: названо причину06.09.25, 00:57 • 3948 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Alphabet
Європейська комісія
Сполучені Штати Америки
Google