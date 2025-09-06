Єврокомісія оштрафувала Google на майже 3 мільярда євро: названо причину

$41.350.02
16:47 • 9348 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 16229 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 21255 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 18535 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 31292 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 39767 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 34891 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 63223 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 45887 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57004 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Популярнi новини
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC5 вересня, 12:20 • 13121 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 21778 перегляди
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня5 вересня, 12:25 • 12040 перегляди
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ5 вересня, 14:18 • 11796 перегляди
Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіяхVideo19:05 • 7810 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 21254 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 21782 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 45911 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 63223 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 45104 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Ужгород
Державний кордон України
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 32726 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 82284 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 31779 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 36438 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 37696 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Times
Financial Times
Fox News
Ту-22М

Єврокомісія оштрафувала Google на майже 3 мільярда євро: названо причину

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Європейська комісія оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції на ринку рекламних технологій. Компанія надавала перевагу власним рекламним послугам, шкодячи конкурентам, рекламодавцям та видавцям.

Єврокомісія оштрафувала Google на майже 3 мільярда євро: названо причину

Європейська комісія (ЄК) оштрафувала американську технологічну компанію Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції ЄС на ринку рекламних технологій. Про це повідомляє пресслужба ЄК, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що розслідування ЄК встановило, що Google забезпечувала перевагу власним послугам з онлайн-реклами "на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології, рекламодавцям та онлайн-видавцям".

Така діяльність Google тривала "принаймні з 2014 року", ідеться в повідомленні Єврокомісії.

Своїм рішенням виконавчий орган ЄС не лише наклав майже 3 мільярди євро штрафу, а й зобов'язав Google припинити антиконкурентну поведінку. Компанія має 60 днів, щоб повідомити Єврокомісію про заходи, які вживатиме з цією метою.

Нагадаємо

Google має виплатити 425,7 мільйона доларів майже 100 мільйонам користувачів за порушення приватності. Корпорація розглядає можливість подання апеляції.

Суд дозволив Google не продавати свій веббраузер, але зобов'язав ділитися даними з конкурентами - BBC03.09.25, 10:04 • 2831 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаТехнології
Європейська комісія
Google