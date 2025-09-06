Єврокомісія оштрафувала Google на майже 3 мільярда євро: названо причину
Київ • УНН
Європейська комісія оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції на ринку рекламних технологій. Компанія надавала перевагу власним рекламним послугам, шкодячи конкурентам, рекламодавцям та видавцям.
Європейська комісія (ЄК) оштрафувала американську технологічну компанію Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції ЄС на ринку рекламних технологій. Про це повідомляє пресслужба ЄК, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що розслідування ЄК встановило, що Google забезпечувала перевагу власним послугам з онлайн-реклами "на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології, рекламодавцям та онлайн-видавцям".
Така діяльність Google тривала "принаймні з 2014 року", ідеться в повідомленні Єврокомісії.
Своїм рішенням виконавчий орган ЄС не лише наклав майже 3 мільярди євро штрафу, а й зобов'язав Google припинити антиконкурентну поведінку. Компанія має 60 днів, щоб повідомити Єврокомісію про заходи, які вживатиме з цією метою.
Нагадаємо
Google має виплатити 425,7 мільйона доларів майже 100 мільйонам користувачів за порушення приватності. Корпорація розглядає можливість подання апеляції.
