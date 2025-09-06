Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 3 миллиарда евро: названа причина

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 9346 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 16226 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 21250 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 18531 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 31289 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 39766 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 34891 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 63223 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 45887 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57004 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
67%
755мм
Популярные новости
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC5 сентября, 12:20 • 13121 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 21778 просмотра
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября5 сентября, 12:25 • 12040 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ5 сентября, 14:18 • 11796 просмотра
Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территорияхVideo19:05 • 7810 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 21252 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 21782 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 45911 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 63223 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 45104 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Ужгород
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 32726 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 82283 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 31779 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 36438 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 37696 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Таймс
Financial Times
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 3 миллиарда евро: названа причина

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции на рынке рекламных технологий. Компания отдавала предпочтение собственным рекламным услугам, нанося ущерб конкурентам, рекламодателям и издателям.

Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 3 миллиарда евро: названа причина

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую технологическую компанию Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции ЕС на рынке рекламных технологий. Об этом сообщает пресс-служба ЕК, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что расследование ЕК установило, что Google обеспечивала преимущество собственным услугам по онлайн-рекламе "в ущерб конкурентам, предоставляющим рекламные технологии, рекламодателям и онлайн-издателям".

Такая деятельность Google продолжалась "по крайней мере с 2014 года", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Своим решением исполнительный орган ЕС не только наложил почти 3 миллиарда евро штрафа, но и обязал Google прекратить антиконкурентное поведение. Компания имеет 60 дней, чтобы сообщить Еврокомиссии о мерах, которые будет принимать с этой целью.

Напомним

Google должен выплатить 425,7 миллиона долларов почти 100 миллионам пользователей за нарушение конфиденциальности. Корпорация рассматривает возможность подачи апелляции.

Суд разрешил Google не продавать свой веб-браузер, но обязал делиться данными с конкурентами - BBC03.09.25, 10:04 • 2831 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаТехнологии
Европейская комиссия
Google