Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 3 миллиарда евро: названа причина

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую технологическую компанию Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции ЕС на рынке рекламных технологий. Об этом сообщает пресс-служба ЕК, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что расследование ЕК установило, что Google обеспечивала преимущество собственным услугам по онлайн-рекламе "в ущерб конкурентам, предоставляющим рекламные технологии, рекламодателям и онлайн-издателям".

Такая деятельность Google продолжалась "по крайней мере с 2014 года", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Своим решением исполнительный орган ЕС не только наложил почти 3 миллиарда евро штрафа, но и обязал Google прекратить антиконкурентное поведение. Компания имеет 60 дней, чтобы сообщить Еврокомиссии о мерах, которые будет принимать с этой целью.

Напомним

Google должен выплатить 425,7 миллиона долларов почти 100 миллионам пользователей за нарушение конфиденциальности. Корпорация рассматривает возможность подачи апелляции.

Суд разрешил Google не продавать свой веб-браузер, но обязал делиться данными с конкурентами - BBC