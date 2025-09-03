Суд разрешил Google не продавать свой веб-браузер, но обязал делиться данными с конкурентами - BBC

Федеральный судья Соединенных Штатов постановил, что технологический гигант Google не обязан продавать свой веб-браузер Chrome, но должен делиться информацией с конкурентами. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Средства правовой защиты, определенные окружным судьей Амитом Мехтой, появились после многолетней судебной борьбы за доминирование Google в онлайн-поиске. Дело касалось позиции Google как поисковой системы по умолчанию для ряда собственных продуктов, таких как Android и Chrome, а также других, произведенных такими компаниями, как Apple.

Министерство юстиции США требовало от Google продать Chrome. Решение, принятое во вторник, означает, что технологический гигант может сохранить его себе, но ему будет запрещено иметь эксклюзивные контракты, и он должен будет делиться данными поиска с конкурентами.

Google предложил менее радикальные решения, такие как ограничение своих соглашений о распределении доходов с такими фирмами, как Apple, чтобы сделать свою поисковую систему по умолчанию на их устройствах и браузерах. Во вторник компания заявила, что рассматривает это решение как победу, и заявила, что рост искусственного интеллекта (ИИ), вероятно, способствовал результату.

Сегодняшнее решение признает, насколько изменилась отрасль благодаря появлению искусственного интеллекта, который предоставляет людям гораздо больше способов поиска информации. Это подчеркивает то, что мы говорили с момента подачи этого дела в 2020 году: конкуренция жесткая, и люди могут легко выбрать нужные им услуги - говорится в заявлении Google после вынесения решения.

Технологический гигант отрицал правонарушения с момента первого выдвижения обвинений против него в 2020 году, утверждая, что его доминирование на рынке обусловлено тем, что его поисковая система является лучшим продуктом по сравнению с другими, а потребители просто отдают ей предпочтение.

В прошлом году судья Мехта постановил, что Google использовал несправедливые методы для установления монополии на рынке онлайн-поиска, активно работая над поддержанием уровня доминирования настолько, насколько это нарушало законодательство США.

Но в своем решении судья Мехта заявил, что полная продажа Chrome "плохо подходит для этого дела". Google также не придется продавать свою операционную систему Android, которая работает на большинстве смартфонов мира.

Компания утверждала, что избавление от частей своих операций, таких как Android, будет означать, что они фактически перестанут работать должным образом.

Сегодняшнее распоряжение о средстве правовой защиты согласуется с необходимостью восстановления конкуренции на долго монополизированном рынке поиска, и сейчас мы взвешиваем наши варианты и обдумываем, достаточно ли распоряженное средство помогает достичь этой цели - написала помощница генерального прокурора Абигейл Слейтер на X после решения.

Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли более чем на 8% после решения. Производители смартфонов, такие как Apple, Samsung и Motorola, также получат выгоду.

До решения Google платила таким фирмам миллиарды долларов за эксклюзивную предварительную загрузку или продвижение продуктов технологической компании.

На суде было выявлено, что Google заплатила более 26 миллиардов долларов за такие соглашения с Apple, Mozilla и другими в 2021 году.

Теперь Google не будет разрешено заключать никаких эксклюзивных контрактов на Поиск Google, Chrome, Google Assistant или приложение Gemini.

Это означает, что производители телефонов смогут свободно предварительно загружать или продвигать другие поисковые системы, браузеры или помощники искусственного интеллекта наряду с Google.

Однако Google сможет продолжать платить дистрибьюторам за размещение по умолчанию. Джин Манстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management, сказал, что это решение является "хорошей новостью для крупных технологических компаний".

Apple также получает хорошую победу, поскольку решение заставляет Google ежегодно пересматривать соглашение о поиске - сказал он на X.

Решение судьи Мехты "кажется не таким драконовским, как ожидал рынок", – сказала Мелисса Отто, руководитель отдела исследований S&P Global Visible Alpha.

Поскольку ожидается, что поисковая операция Google в этом году принесет около 200 миллиардов долларов, и десятки миллиардов из них, как ожидается, пойдут партнерам-дистрибьюторам. Это является беспроигрышной ситуацией для основных корпоративных игроков, причастных к делу, сказала Мелисса Отто.

Но конкурент Google, DuckDuckGo, заявил, что решение не смогло "заставить к изменениям, необходимым для решения незаконного поведения Google".

"В результате потребители будут продолжать страдать", – сказал основатель и генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг.

Это решение не является концом судебных разбирательств технологического гиганта.

Позже в этом месяце Google должен предстать перед судом в отдельном деле, возбужденном Министерством юстиции, где судья признал, что компания незаконно монополизирует в технологиях онлайн-рекламы.

