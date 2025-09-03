$41.370.05
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
06:16 • 4714 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 7144 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 64853 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 98964 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 135104 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 148527 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79254 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142403 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 52749 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Суд дозволив Google не продавати свій веббраузер, але зобов'язав ділитися даними з конкурентами - BBC

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Федеральний суддя США постановив, що Google не зобов'язаний продавати Chrome, але має ділитися даними з конкурентами. Компанії заборонено ексклюзивні контракти.

Суд дозволив Google не продавати свій веббраузер, але зобов'язав ділитися даними з конкурентами - BBC

Федеральний суддя Сполучених Штатів постановив, що технологічний гігант Google не зобов'язаний продавати свій веббраузер Chrome, але має ділитися інформацією з конкурентами. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Засоби правового захисту, визначені окружним суддею Амітом Мехтою, з'явилися після багаторічної судової боротьби за домінування Google в онлайн-пошуку. Справа стосувалася позиції Google як пошукової системи за замовчуванням для низки власних продуктів, таких як Android та Chrome, а також інших, виготовлених такими компаніями, як Apple.

Міністерство юстиції США вимагало від Google продати Chrome. Рішення, прийняте у вівторок, означає, що технологічний гігант може зберегти його собі, але йому буде заборонено мати ексклюзивні контракти, і він повинен буде ділитися даними пошуку з конкурентами.

Google запропонував менш радикальні рішення, такі як обмеження своїх угод про розподіл доходів з такими фірмами, як Apple, щоб зробити свою пошукову систему за замовчуванням на їхніх пристроях та браузерах. У вівторок компанія заявила, що розглядає це рішення як перемогу, і заявила, що зростання штучного інтелекту (ШІ), ймовірно, сприяло результату.

Meta укладає угоду з Google на 10 млрд доларів: стали відомі деталі22.08.25, 08:54 • 4183 перегляди

Сьогоднішнє рішення визнає, наскільки змінилася галузь завдяки появі штучного інтелекту, який надає людям набагато більше способів пошуку інформації. Це підкреслює те, що ми говорили з моменту подання цієї справи у 2020 році: конкуренція жорстка, і люди можуть легко вибрати потрібні їм послуги

- йдеться у заяві Google після винесення рішення.

Технологічний гігант заперечував правопорушення з моменту першого висунення звинувачень проти нього у 2020 році, стверджуючи, що його домінування на ринку зумовлене тим, що його пошукова система є кращим продуктом порівняно з іншими, а споживачі просто віддають їй перевагу.

Минулого року суддя Мехта постановив, що Google використовував несправедливі методи для встановлення монополії на ринку онлайн-пошуку, активно працюючи над підтримкою рівня домінування настільки, наскільки це порушувало законодавство США.

Але у своєму рішенні суддя Мехта заявив, що повний продаж Chrome "погано підходить для цієї справи". Google також не доведеться продавати свою операційну систему Android, яка працює на більшості смартфонів світу.

Компанія стверджувала, що позбавлення від частин своїх операцій, таких як Android, означатиме, що вони фактично перестануть працювати належним чином.

Сьогоднішнє розпорядження про засіб правового захисту узгоджується з необхідністю відновлення конкуренції на довго монополізованому ринку пошуку, і зараз ми зважуємо наші варіанти та обмірковуємо, чи достатньо розпоряджений засіб допомагає досягти цієї мети

- написала помічниця генерального прокурора Абігейл Слейтер на X після рішення.

Акції Alphabet, материнської компанії Google, зросли більш ніж на 8% після рішення. Виробники смартфонів, такі як Apple, Samsung та Motorola, також отримають вигоду.

До рішення Google платила таким фірмам мільярди доларів за ексклюзивне попереднє завантаження або просування продуктів технологічної компанії.

На суді було виявлено, що Google заплатила понад 26 мільярдів доларів за такі угоди з Apple, Mozilla та іншими у 2021 році.

Тепер Google не буде дозволено укладати жодних ексклюзивних контрактів на Пошук Google, Chrome, Google Assistant або додаток Gemini.

Це означає, що виробники телефонів зможуть вільно попередньо завантажувати або просувати інші пошукові системи, браузери чи помічники штучного інтелекту поряд з Google.

Платформа штучного інтелекту Perplexity AI запропонувала купити Chrome за 29 млрд євро на тлі антимонопольного тиску на Google13.08.25, 16:45 • 3775 переглядiв

Однак Google зможе продовжувати платити дистриб'юторам за розміщення за замовчуванням. Джин Манстер, керуючий партнер Deepwater Asset Management, сказав, що це рішення є "гарною новиною для великих технологічних компаній".

Apple також отримує гарну перемогу, оскільки рішення змушує Google щорічно переглядати угоду про пошук

- сказав він на X.

Рішення судді Мехти "здається не таким драконівським, як очікував ринок", – сказала Мелісса Отто, керівник відділу досліджень S&P Global Visible Alpha.

Оскільки очікується, що пошукова операція Google цього року принесе близько 200 мільярдів доларів, і десятки мільярдів з них, як очікується, підуть партнерам-дистриб'юторам. Це є безпрограшною ситуацією для основних корпоративних гравців, причетних до справи, сказала Мелісса Отто.

Але конкурент Google, DuckDuckGo, заявив, що рішення не змогло "змусити до змін, необхідних для вирішення незаконної поведінки Google".

"В результаті споживачі продовжуватимуть страждати", – сказав засновник і генеральний директор DuckDuckGo Габріель Вайнберг.

Це рішення не є кінцем судових розглядів технологічного гіганта.

Пізніше цього місяця Google має постати перед судом в окремій справі, порушеній Міністерством юстиції, де суддя визнав, що компанія незаконно монополізує в технологіях онлайн-реклами.

Доповнення

Google оголосила про зміни в Android, які з 2027 року дозволять встановлювати лише додатки від ідентифікованих розробників. Це посилить безпеку, блокуючи неперевірені програми.

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Alphabet
Міністерство юстиції США
Сполучені Штати Америки
Apple
Google