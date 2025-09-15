Владелец журнала Rolling Stone подает в суд на Google за использование материалов для AI-обзоров без согласия

Владелец популярного журнала Rolling Stone, медиахолдинг Penske Media, подал в суд на Google. Компанию обвинили в использовании материалов их изданий для создания AI-обзоров без согласия. Об этом сообщает издание ТechСrunch, пишет УНН.

Детали

Google получил новую юридическую проблему: медиакомпания Penske Media Corporation (PMC), которой принадлежат Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, Vibe и Artforum, подала иск против техногиганта и его материнской компании Alphabet.

Истец утверждает, что Google незаконно использует журналистские материалы для создания "обзоров искусственного интеллекта" в поисковике. Такие резюме, по мнению издателей, отбирают у них аудиторию и подрывают прибыль.

Как ведущий мировой издатель, мы обязаны защищать лучших журналистов PMC и отмеченную наградами журналистику как источник правды – заявил генеральный директор Penske Media Джей Пенске.

"Мы обязаны бороться за будущее цифровых медиа и сохранять их целостность, а все это находится под угрозой из-за нынешних действий Google".

В иске отмечается, что Google "использует свою монополию", чтобы фактически заставлять PMC соглашаться на условия, которые вредят их бизнесу. Если же компания отказывается, она рискует полностью исчезнуть из поисковой выдачи.

Единственный способ для Penske отказаться – это полностью удалить себя из поиска Google, что было бы разрушительным – говорится в исковом документе.

Издатель также заявил, что с начала внедрения AI-обзоров Google количество кликов из поиска существенно снизилось. Это бьет не только по рекламным доходам, но и по подпискам и партнерским программам.

В Google со своей стороны отрицают нарушения.

Ежедневно Google отправляет миллиарды кликов на сайты в Интернете, а обзоры искусственного интеллекта направляют трафик на большее разнообразие сайтов – отметил представитель компании Хосе Кастаньеда.

По его словам, обзоры делают поиск "более полезным" и создают "новые возможности для поиска контента".

Мы будем защищаться от этих безосновательных претензий – добавил он.

Этот иск стал одним из первых против Google именно из-за AI-обзоров, хотя ранее аналогичные претензии выдвигались к другим компаниям из сферы искусственного интеллекта. Он появился на фоне антимонопольных расследований в отношении Google в США и Европе.

