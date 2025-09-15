$41.310.00
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 14592 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 17347 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 25153 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 49538 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69388 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103928 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86200 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84394 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46894 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
публикации
Эксклюзивы
Владелец журнала Rolling Stone подает в суд на Google за использование материалов для AI-обзоров без согласия

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Медиахолдинг Penske Media Corporation (PMC) подал иск против Google, обвиняя компанию в незаконном использовании журналистских материалов для создания AI-обзоров.

Владелец журнала Rolling Stone подает в суд на Google за использование материалов для AI-обзоров без согласия

Владелец популярного журнала Rolling Stone, медиахолдинг Penske Media, подал в суд на Google. Компанию обвинили в использовании материалов их изданий для создания AI-обзоров без согласия. Об этом сообщает издание ТechСrunch, пишет УНН.

Детали

Google получил новую юридическую проблему: медиакомпания Penske Media Corporation (PMC), которой принадлежат Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, Vibe и Artforum, подала иск против техногиганта и его материнской компании Alphabet.

YouTube обновляет пользовательский опыт: после 2-х лет тестов появился многоязычный дубляж, но он уже раздражает часть аудитории11.09.2025, 19:19 • 2934 просмотра

Истец утверждает, что Google незаконно использует журналистские материалы для создания "обзоров искусственного интеллекта" в поисковике. Такие резюме, по мнению издателей, отбирают у них аудиторию и подрывают прибыль.

Как ведущий мировой издатель, мы обязаны защищать лучших журналистов PMC и отмеченную наградами журналистику как источник правды

– заявил генеральный директор Penske Media Джей Пенске. 

"Мы обязаны бороться за будущее цифровых медиа и сохранять их целостность, а все это находится под угрозой из-за нынешних действий Google".

В иске отмечается, что Google "использует свою монополию", чтобы фактически заставлять PMC соглашаться на условия, которые вредят их бизнесу. Если же компания отказывается, она рискует полностью исчезнуть из поисковой выдачи. 

Единственный способ для Penske отказаться – это полностью удалить себя из поиска Google, что было бы разрушительным 

– говорится в исковом документе.

Издатель также заявил, что с начала внедрения AI-обзоров Google количество кликов из поиска существенно снизилось. Это бьет не только по рекламным доходам, но и по подпискам и партнерским программам.

В Google со своей стороны отрицают нарушения.

Ежедневно Google отправляет миллиарды кликов на сайты в Интернете, а обзоры искусственного интеллекта направляют трафик на большее разнообразие сайтов 

– отметил представитель компании Хосе Кастаньеда.

По его словам, обзоры делают поиск "более полезным" и создают "новые возможности для поиска контента".

Мы будем защищаться от этих безосновательных претензий

– добавил он.

Этот иск стал одним из первых против Google именно из-за AI-обзоров, хотя ранее аналогичные претензии выдвигались к другим компаниям из сферы искусственного интеллекта. Он появился на фоне антимонопольных расследований в отношении Google в США и Европе.

Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 3 миллиарда евро: названа причина06.09.2025, 00:57 • 3948 просмотров

Степан Гафтко

