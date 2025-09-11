Військові, які лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно - Шмигаль

$41.120.13
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 18888 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 35430 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 81383 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15 • 45405 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 45232 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 41759 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 78624 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 98412 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 72928 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)
11 вересня, 01:25
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко
11 вересня, 01:44
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони
02:43
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
03:46
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА
06:42
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 81385 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 78624 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 58234 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 98412 перегляди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Білорусь
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06
MIM-104 Patriot
The Guardian
Twitter
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"

Військові, які лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно - Шмигаль

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Уряд схвалив експериментальний проєкт Міноборони. Військовослужбовці на лікуванні за кордоном тепер можуть проходити ВЛК дистанційно.

Військові, які лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно - Шмигаль

Уряд схвалив експериментальний проєкт Міністерства оборони, що дозволяє військовослужбовцям на тривалому лікуванні за кордоном проходити військово-лікарську комісію дистанційно. Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони про старт експериментального проєкту, що спрощує процедуру проходження медогляду для військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном і через стан здоров’я не можуть прибути до України 

- написав він у своєму Telegram.

Тепер, за словами міністра, достатньо передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на комісію. На їх основі ВЛК протягом 10 днів винесе відповідне рішення. Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що правила військово-лікарської експертизи ЗСУ тепер діють для СБУ, СЗР, ДПСУ, Нацгвардії та УДО. Спрощено проходження медекспертиз, зокрема дистанційно, для військових, що лікуються за кордоном.

Альона Уткіна

Служба зовнішньої розвідки України
Національна гвардія України
Міністерство оборони України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Україна
Денис Шмигаль