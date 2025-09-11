Військові, які лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд схвалив експериментальний проєкт Міноборони. Військовослужбовці на лікуванні за кордоном тепер можуть проходити ВЛК дистанційно.
Уряд схвалив експериментальний проєкт Міністерства оборони, що дозволяє військовослужбовцям на тривалому лікуванні за кордоном проходити військово-лікарську комісію дистанційно. Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
Уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони про старт експериментального проєкту, що спрощує процедуру проходження медогляду для військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном і через стан здоров’я не можуть прибути до України
Тепер, за словами міністра, достатньо передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на комісію. На їх основі ВЛК протягом 10 днів винесе відповідне рішення. Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що правила військово-лікарської експертизи ЗСУ тепер діють для СБУ, СЗР, ДПСУ, Нацгвардії та УДО. Спрощено проходження медекспертиз, зокрема дистанційно, для військових, що лікуються за кордоном.