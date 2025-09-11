Военные, проходящие лечение за границей, смогут проходить ВВК дистанционно - Шмыгаль
Киев • УНН
Правительство одобрило экспериментальный проект Министерства обороны, позволяющий военнослужащим, находящимся на длительном лечении за границей, проходить военно-врачебную комиссию дистанционно. Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Подробности
Правительство одобрило инициативу Министерства обороны о старте экспериментального проекта, упрощающего процедуру прохождения медосмотра для военнослужащих, находящихся на длительном лечении за границей и по состоянию здоровья не могущих прибыть в Украину.
Теперь, по словам министра, достаточно передать медицинские документы командиру своей части для дальнейшего направления на комиссию. На их основе ВВК в течение 10 дней вынесет соответствующее решение. После возвращения в Украину военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр.
Напомним
Ранее УНН писал, что правила военно-врачебной экспертизы ВСУ теперь действуют для СБУ, СВР, ГПСУ, Нацгвардии и УГО. Упрощено прохождение медэкспертиз, в том числе дистанционно, для военных, лечащихся за границей.