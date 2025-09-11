$41.120.13
Военные, проходящие лечение за границей, смогут проходить ВВК дистанционно - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Правительство одобрило экспериментальный проект Минобороны. Военнослужащие, находящиеся на лечении за границей, теперь могут проходить ВВК дистанционно.

Военные, проходящие лечение за границей, смогут проходить ВВК дистанционно - Шмыгаль

Правительство одобрило экспериментальный проект Министерства обороны, позволяющий военнослужащим, находящимся на длительном лечении за границей, проходить военно-врачебную комиссию дистанционно. Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

Правительство одобрило инициативу Министерства обороны о старте экспериментального проекта, упрощающего процедуру прохождения медосмотра для военнослужащих, находящихся на длительном лечении за границей и по состоянию здоровья не могущих прибыть в Украину.

- написал он в своем Telegram.

Теперь, по словам министра, достаточно передать медицинские документы командиру своей части для дальнейшего направления на комиссию. На их основе ВВК в течение 10 дней вынесет соответствующее решение. После возвращения в Украину военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр.

Напомним

Ранее УНН писал, что правила военно-врачебной экспертизы ВСУ теперь действуют для СБУ, СВР, ГПСУ, Нацгвардии и УГО. Упрощено прохождение медэкспертиз, в том числе дистанционно, для военных, лечащихся за границей.

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
Служба внешней разведки Украины
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Денис Шмыгаль