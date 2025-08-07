Військові можуть повернутись з СЗЧ за спрощеною процедурою до кінця серпня: у ДБР озвучили алгоритм дій
Київ • УНН
30 серпня 2025 року спливає термін дії спрощеного механізму повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Це дозволяє відновити всі виплати та продовжити службу.
Термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, спливає вже 30 серпня 2025 року. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
У ДБР нагадали, що 8 травня 2025 року Президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину.
Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення
Також у відомстві озвучили алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, або дезертували:
- якщо СЗЧ тривало до трьох днів - військовий може повернутись до військової частини і продовжити там службу. При цьому положення
Кримінального кодексу України не порушуються;
- якщо СЗЧ тривало понад три дні - це вважається порушенням Кримінального кодексу України. При цьому військовий може прибути або на службу до своєї частини, або до підрозділів ДБР, Військової служби
правопорядку чи Національної поліції України. Крім того, військовослужбовець, який пішов у СЗЧ на понад три дні, може прибути до однієї з 17 військових частин, визначених Міністерством оборони, або до однієї з 14 частин Національної гвардії України;
- якщо СЗЧ сталось вперше після 29 листопада - військовий має отримати згоду у командира на повернення до служби.
У випадку, якщо самовільне залишення частини вчинене повторно або військовий не бажає повертатися:
- порушується кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування;
- військовослужбовця оголошують у розшук та затримують;
- суд обирає запобіжний захід;
- до суду скеровується обвинувальний акт;
- судом виноситься вирок, передбачене покарання - від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити зміни до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу, які удосконалюють правила звільнення від відповідальності військових, що повернулися на службу після СЗЧ під час війни.