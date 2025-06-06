Раді рекомендували ухвалити зміни до КК та КПК щодо звільнення від відповідальності за дезертирство і СЗЧ
Київ • УНН
Комітет ВР рекомендував ухвалити зміни до ККУ та КПК, які удосконалюють правила звільнення від відповідальності військових, що повернулися на службу після СЗЧ під час війни.
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект про зміни до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу, який має усунути проблеми з порядком звільнення від кримінальної відповідальності поновлених на службі військових, які раніше вчинили СЗЧ чи дезертирство. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ВР.
Комітет з питань правоохоронної діяльності продовжує роботу над змінами в законодавстві, які стосуються відповідальності за СЗЧ (...) за підсумками засідання Комітет підтримав: законопроект №13260 – вдосконалює правила звільнення від відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили службу під час воєнного стану, але вирішили повернутися
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Зазначається, що комітет рекомендував ухвалити його за основу.
Відповідно до законопроєкту, з Кримінального кодексу України передбачається виключити ч. 5 статті 401, якою на даний час передбачені підстави звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців Збройних Сил України від кримінальної відповідальності за перше вчинення дезертирства та самовільного залишення частини.
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Натомість пропонується додати новий пункт, яким встановити, що особа, яка вперше вчинила дезертирство та СЗЧ під час дії воєнного стану, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо після повернення до місця служби продовжила виконання обов’язків військової служби протягом не менше 3 місяців.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо продовження терміну добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину.